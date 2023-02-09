Образован оргкомитет по подготовке к празднованию 30-летия принятия Конституции

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О подготовке к празднованию 30-летия принятия Конституции Кыргызской Республики».

5 мая 2023 года исполняется 30 лет со дня принятия первой Конституции независимой Кыргызской Республики, которая закрепила правовые основы современной кыргызской государственности. Высшими ценностями государства были провозглашены человек, его жизнь, права и свободы. В этом документе получили свое закрепление принципы суверенитета, народовластия, территориальной целостности страны, верховенства права и демократии. Были определены правовые, политические и социально-экономические предпосылки формирования новой кыргызской госуда ств нности.

Содержание конституции любого государства совершенствуется и обновляется в соответствии с требованиями времени, и это закономерно. Поэтому в основной закон впоследствии в ходе конституционных реформ неоднократно включались дополнительные правовые механизмы и нормы, отражающие новые реалии.

В настоящее время Конституция является основой единства народа, независимости и государственной целостности нашей страны, общественного развития, становления демократических, политических, правовых, экономических и идеологических устоев современного Кыргызстана. Созидательный потенциал Конституции не исчерпан и будет раскрываться по мере появления необходимых социально-экономических, политических и иных предпосылок. Сегодня основными задачами, стоящими перед нашей страной, являются последовательное укрепление общепризна ных демократических принципов, усиление гарантий прав и свобод человека и гражданина.

Каждый гражданин Кыргызской Республики должен хорошо знать дух и значение Конституции страны. Только уважая и соблюдая Конституцию и осознавая ее значение, каждый будет уважать свою страну, свою Родину, ценности народов Кыргызстана и может достичь развития страны, общественного согласия, мира и спокойствия.

В целях обеспечения своевременной подготовки к проведению празднования 30-летия принятия Конституции Кыргызской Республики 5 мая 2023 года, руководствуясь статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

1.Образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, связанных с празднованием 30-летия принятия Конституции Кыргызской Республики, в составе согласно приложению.

2. Учредить юбилейную медаль «Конституции Кыргызской Республики 30 лет».

3. Установить, что юбилейной медалью «Конституции Кыргызской Республики 30 лет» награждаются государственные и муниципальные служащие, включая депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и местных кенешей, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, ветеранов труда, также другие лица, внесшие достойный вклад в укрепление независимости Кыргызской Республики, повышение ее экономического, политического, социального, научного, духовного потенциала, оборонной мощи, обеспечение неприкосновенности границ Кыргы зско й Республики, сохранение мира и стабильности, межконфессиональной и межнациональной дружбы и согласия, углубление демократических реформ, построение справедливого гражданского общества, широкую пропаганду роли и значения Конституции Кыргызской Республики в обществе, воспитание молодого поколения в духе уважения к закону, любви и преданности Родине.

Юбилейной медалью «Конституции Кыргызской Республики 30 лет» могут быть награждены граждане иностранных государств.

4. Определить, что расходы, связанные с изготовлением юбилейных медалей «Конституции Кыргызской Республики 30 лет» и удостоверений к ним, покрываются за счет средств Фонда Президента Кыргызской Республики.

5. Кабинету Министров Кыргызской Республики:

‒ в двухнедельный срок утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования 30-летия принятия Конституции Кыргызской Республики, предусмотрев, в том числе, организацию международной научно-практической конференции с участием ученых конституционалистов, представителей конституционных судов ближнего и дальнего зарубежья, организацию теле-, радиопередач и публикаций материалов в средствах массовой информации о высокой роли Конституции, проведение торжественных приемов, издание книг, изготовление коллекционных мо нет почтовых марок и т.д.;

‒ в двухнедельный срок утвердить Положение о юбилейной медали «Конституции Кыргызской Республики 30 лет» и описание к нему;

‒ до 1 мая 2023 года обеспечить в установленном порядке изготовление юбилейных медалей «Конституции Кыргызской Республики 30 лет» и удостоверений к ним;

‒ финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных к празднованию 30-летия принятия Конституции Кыргызской Республики, осуществлять за счет средств задействованных государственных органов, органов местного самоуправления (по согласованию), а также за счет грантов и спонсорских средств.

6. Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, председателям Конституционного суда и Верховного суда Кыргызской Республики, Председателю Кабинета Министров Кыргызской Республики ‒ Руководителю Администрации Президента Кыргызской Республики, руководителям министерств, государственного комитета, административных ведомств, полномочным представителям Президента Кыргызской Республики в областях, главам местных государственных администраций и мэрам городов организовать на местах вручение юбилейных медалей «Конституции К ргы ской Республики 30 лет» в торжественной обстановке на мероприятиях в честь дня принятия Конституции Кыргызской Республики.