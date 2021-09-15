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Официально

Создано Государственное агентство по защите персональных данных

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ О внесении изменения в Указ Президента Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» от 5 мая 2021 года, согласно которому при Кабинете Министров Кыргызской Республики создано Государственное агентство по защите персональных данных.

Документ подписан в целях оптимизации системы управления и реализации Закона Кыргызской Республики «Об информации персонального характера».

Агентство в соответствии с данным Законом будет обеспечивать защиту персональных данных, защиту прав субъектов персональных данных, регистрацию держателей (обладателей) массива персональных данных, ведение Реестра держателей массивов персональных данных, а также новосозданный орган будет осуществлять другие задачи и функции.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/207094/
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