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Подписан закон о внесении изменений в Кодекс о неналоговых доходах

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о неналоговых доходах».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 27 мая 2021 года.

Целью данного Закона является повышение эффективности использования средств Фондов развития регионов, образуемых за счет отчислений физических или юридических лиц, осуществляющих разработку (добычу) месторождений полезных ископаемых путем направления их, в том числе на реализацию мероприятий целевого назначения в соответствии с программами социально-экономического развития территорий.

Также принятым Законом устраняются противоречия между нормами статьи 34 Бюджетного кодекса и главы 46 Кодекса о неналоговых доходах.

Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/199179/
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