О некоторых организационных мерах в связи с утверждением структуры кабмина

Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 31 мая 2021 года № 16

О некоторых организационных мерах в связи с утверждением структуры Кабинета Министров Кыргызской Республики

В целях оптимизации деятельности государственных органов исполнительной власти и реализации Указа Президента Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» от 5 мая 2021 года № 114, в соответствии со статьей 91 Конституции Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Образовать:

1) Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики на базе Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики;

2) Государственную службу финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики на базе Государственной службы финансовой разведки при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики;

3) Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики, с передачей от Министерства транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Кыргызской Республики функций в сфере архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, питьевого водоснабжения и водоотведения, с соответствующим штатом, финансовыми и материально-техническими средствами.

2. Переименовать Министерство транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Кыргызской Республики в Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, с передачей в ведение Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики:

— Департамента жилищно-гражданского строительства при Министерстве транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Кыргызской Республики;

— Департамента государственной экспертизы при Министерстве транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Кыргызской Республики;

— Департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения при Министерстве транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Кыргызской Республики;

— Республиканского центра аккредитации и сертификации в строительстве, ценообразования и сметного нормирования при Министерстве транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Кыргызской Республики;

— Государственного проектного института градостроительства и архитектуры при Министерстве транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Кыргызской Республики;

— Государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования при Министерстве транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Кыргызской Республики.

3. Министерству экономики и финансов Кыргызской Республики в двухнедельный срок внести в Кабинет Министров Кыргызской Республики в установленном порядке проекты решений Кабинета Министров Кыргызской Республики о предельной штатной численности государственных органов Кыргызской Республики, в том числе технического и обслуживающего персонала, с учетом соответствующих нормативов штатных единиц, структур и государственных должностей.

4..Руководителям соответствующих государственных органов Кыргызской Республики в установленном порядке:

— в месячный срок:

привести свои структуры и штатные расписания в соответствие с настоящим постановлением;

внести на рассмотрение Кабинета Министров Кыргызской Республики проекты решений, включая проекты положений и схем управления государственных органов, вытекающих из настоящего постановления;

— образовать комиссии для решения вопросов, связанных с дальнейшим использованием финансовых, материально-технических средств, а также проведения мероприятий по реорганизации и ликвидации подведомственных и территориальных подразделений, организовать выполнение соответствующих процедур;

— принять к сведению, что при передаче штата переводу подлежат работники, занимающие соответствующие должности на дату вступления в силу настоящего постановления, для выполнения передаваемых функций;

— принять меры по трудоустройству высвобождаемых работников;

— привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением;

-.обеспечить бесперебойное предоставление государственных услуг физическим и юридическим лицам, выполнение иных функций, возложенных на соответствующие государственные органы;

— принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.

5. Установить, что:

— оплату труда работников государственных органов исполнительной власти, включая работников, занятых обслуживанием государственных органов (технический обслуживающий персонал, младший обслуживающий персонал), производить по установленным действующим условиям оплаты труда соответствующих государственных органов и подведомственных подразделений;

— реализация настоящего постановления осуществляется в пределах утвержденной штатной численности и средств, предусмотренных для государственных органов в республиканском бюджете на соответствующий год и последующие годы.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на структурные подразделения Администрации Президента Кыргызской Республики, курирующие соответствующие государственные органы исполнительной власти.

7..Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель У.А.Марипов