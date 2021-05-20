Жыпариса Рысбекова назначена уполномоченным по правам ребенка КР

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому Рысбекова Жыпариса Боронбаевна назначена Уполномоченным по правам ребенка Кыргызской Республики.
Также указами Главы государства:
— Арипова Айгуль Кокташевна — назначена заведующей отделом контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров, иных актов канцелярии Администрации Президента Кыргызской Республики;
— Усеков Уланбек Абдилазизович — назначен заместителем начальника канцелярии — заведующим отделом делопроизводства, регламента и организации заседаний Администрации Президента Кыргызской Республики.