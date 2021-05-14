Подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты КР

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», Уголовный кодекс Кыргызской Республики).

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 6 мая 2021 года.

Основной целью данного Закона является введение норм, регулирующих основания и порядок введения внешнего управления в обществах, допустивших нарушения требований охраны недр, экологической и промышленной безопасности, создающих непосредственную угрозу жизни или здоровью людей, работающих или проживающих в зоне влияния работ.

Кроме того, Уголовный кодекс Кыргызской Республики дополнен статьей, предусматривающей ответственность за нарушение ограничений для органов управления акционерным обществом в случае введения временного внешнего управления.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.