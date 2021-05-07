Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, принятой на референдуме (всенародном голосовании) 11 апреля 2021 г., на базе прежних аппаратов Президента и Правительства образована Администрация Президента Кыргызской Республики.

Также указами Главы государства:

— Касмамбетов Суйунбек Сапарбекович — назначен Руководителем Администрации Президента Кыргызской Республики, и освобожден от ранее занимаемой должности;

— Сатыев Медербек Асанбекович — назначен первым заместителем Руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики, и освобожден от ранее занимаемой должности;

— Зулпиев Бектур Рысбаевич — назначен заместителем Руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики, и освобожден от ранее занимаемой должности;

— Асанкулов Женишбек Асанкулович — назначен заместителем Руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики.