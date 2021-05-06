Садыр Жапаров подписал Указ «О кабинете министров Кыргызской Республики»

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 мая, подписал Указ «О Кабинете Министров Кыргызской Республики».

Конституцией Кыргызской Республики, принятой референдумом 11 апреля 2021 года, устанавливается президентская форма правления, новый порядок формирования органов исполнительной, законодательной и судебной власти.

Глава государства, принимая во внимание, что Правительство Кыргызской Республики считается ушедшим в отставку, и руководствуясь статьей 4 Закона Кыргызской Республики «О Конституции Кыргызской Республики» от 5 мая 2021 года № 59, постановил:

Преобразовать Правительство Кыргызской Республики в Кабинет Министров Кыргызской Республики.

Считать Кабинет Министров Кыргызской Республики правопреемником Правительства Кыргызской Республики.

Определить следующую структуру Кабинета Министров Кыргызской Республики:

— Министерство экономики и финансов Кыргызской Республики;

— Министерство обороны Кыргызской Республики;

— Министерство иностранных дел Кыргызской Республики;

— Министерство юстиции Кыргызской Республики;

— Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики;

— Министерство образования и науки Кыргызской Республики;

— Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики;

— Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;

— Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;

— Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;

— Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики;

— Министерство сельского, лесного и водного хозяйства Кыргызской Республики;

— Министерство по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики;

— Министерство цифрового развития Кыргызской Республики;

— Государственный комитет по экологии и климату Кыргызской Республики;

— Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики.

Кабинет Министров Кыргызской Республики состоит из:

— Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики;

— первого заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики;

— заместителя Председателя Кабинета Министров — министра экономики и финансов Кыргызской Республики;

— заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики;

— заместителя Председателя Кабинета Министров — министра цифрового развития Кыргызской Республики;

— министров Кыргызской Республики;

— председателей государственных комитетов.

При Кабинете Министров Кыргызской Республики действуют следующие органы исполнительной власти:

— Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений;

— Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

— Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций;

— Государственная служба финансовой разведки.

Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.