10:46
USD 84.79
EUR 101.79
RUB 1.13
Официально

Садыр Жапаров подписал Указ «О кабинете министров Кыргызской Республики»

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 мая, подписал Указ «О Кабинете Министров Кыргызской Республики».

Конституцией Кыргызской Республики, принятой референдумом 11 апреля 2021 года, устанавливается президентская форма правления, новый порядок формирования органов исполнительной, законодательной и судебной власти.

Глава государства, принимая во внимание, что Правительство Кыргызской Республики считается ушедшим в отставку, и руководствуясь статьей 4 Закона Кыргызской Республики «О Конституции Кыргызской Республики» от 5 мая 2021 года № 59, постановил:

Преобразовать Правительство Кыргызской Республики в Кабинет Министров Кыргызской Республики.

Считать Кабинет Министров Кыргызской Республики правопреемником Правительства Кыргызской Республики.

Определить следующую структуру Кабинета Министров Кыргызской Республики:

— Министерство экономики и финансов Кыргызской Республики;

— Министерство обороны Кыргызской Республики;

— Министерство иностранных дел Кыргызской Республики;

— Министерство юстиции Кыргызской Республики;

— Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики;

— Министерство образования и науки Кыргызской Республики;

— Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики;

— Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;

— Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;

— Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;

— Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики;

— Министерство сельского, лесного и водного хозяйства Кыргызской Республики;

— Министерство по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики;

— Министерство цифрового развития Кыргызской Республики;

— Государственный комитет по экологии и климату Кыргызской Республики;

— Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики.

Кабинет Министров Кыргызской Республики состоит из:

— Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики;

— первого заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики;

— заместителя Председателя Кабинета Министров — министра экономики и финансов Кыргызской Республики;

— заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики;

— заместителя Председателя Кабинета Министров — министра цифрового развития Кыргызской Республики;

— министров Кыргызской Республики;

— председателей государственных комитетов.

При Кабинете Министров Кыргызской Республики действуют следующие органы исполнительной власти:

— Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений;

— Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

— Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций;

— Государственная служба финансовой разведки.

Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/193023/
просмотров: 54
Версия для печати
Материалы по теме
Назначены члены кабинета министров
Азамат Дыйканбаев назначен заместителем председателя кабинета министров
Жылдыз Бакашова назначена заместителем председателя кабинета министров
Улукбек Кармышаков назначен заместителем председателя кабинета министров
Артем Новиков назначен первым заместителем председателя кабинета министров
Улукбек Марипов назначен председателем кабинета министров Кыргызской Республики
Абдирашит Ташбалтаев назначен заместителем полпреда в Баткенской области
Абдикарим Алимбаев назначен полномочным представителем правительства
Эрлан Сапарбаев освобожден от должности заместителя полпреда
Арзыбек Бурканов освобожден от должности советника премьер-министра
Популярные новости
Назначен ряд судей местных судов Назначен ряд судей местных судов
О&nbsp;товарах, облагаемых налогом на&nbsp;добавленную стоимость по&nbsp;ставке ноль процентов О товарах, облагаемых налогом на добавленную стоимость по ставке ноль процентов
О&nbsp;внесении изменения в&nbsp;постановление правительства Кыргызской Республики О внесении изменения в постановление правительства Кыргызской Республики
Акылбек Орозов освобожден от&nbsp;должности акима Баткенского района Акылбек Орозов освобожден от должности акима Баткенского района
Бизнес
Группа компаний &laquo;Газпром&raquo; в&nbsp;Кыргызстане передала свыше 5&nbsp;миллионов сомов Баткену Группа компаний «Газпром» в Кыргызстане передала свыше 5 миллионов сомов Баткену
Дистанционное обучение бюджетно: какой тариф подключить? Дистанционное обучение бюджетно: какой тариф подключить?
Полуфинальные матчи Лиги чемпионов! Полуфинальные матчи Лиги чемпионов!
Тарифы от&nbsp;Beeline: Объемный мир образования в&nbsp;Ваших руках! Тарифы от Beeline: Объемный мир образования в Ваших руках!
6 мая, четверг
10:37
Помощь Баткену. Создать комиссию, чтобы не разворовали деньги, предлагают в ЖК Помощь Баткену. Создать комиссию, чтобы не разворовали...
10:26
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 6 мая
10:24
Милиция просит помочь опознать труп мужчины. Осторожно, фото!
09:54
Вакцинация от COVID-19. Второй компонент «Спутника V» поступит до 20 мая
09:52
Итоги выборов. ЦИК отказала в отмене регистрации списка кандидатов «Эмгека»