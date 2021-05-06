Садыр Жапаров подписал Указ «О кабинете министров Кыргызской Республики»

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 мая, подписал Указ «О Кабинете Министров Кыргызской Республики».
Конституцией Кыргызской Республики, принятой референдумом 11 апреля 2021 года, устанавливается президентская форма правления, новый порядок формирования органов исполнительной, законодательной и судебной власти.
Глава государства, принимая во внимание, что Правительство Кыргызской Республики считается ушедшим в отставку, и руководствуясь статьей 4 Закона Кыргызской Республики «О Конституции Кыргызской Республики» от 5 мая 2021 года № 59, постановил:
Преобразовать Правительство Кыргызской Республики в Кабинет Министров Кыргызской Республики.
Считать Кабинет Министров Кыргызской Республики правопреемником Правительства Кыргызской Республики.
Определить следующую структуру Кабинета Министров Кыргызской Республики:
— Министерство экономики и финансов Кыргызской Республики;
— Министерство обороны Кыргызской Республики;
— Министерство иностранных дел Кыргызской Республики;
— Министерство юстиции Кыргызской Республики;
— Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики;
— Министерство образования и науки Кыргызской Республики;
— Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики;
— Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;
— Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;
— Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;
— Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики;
— Министерство сельского, лесного и водного хозяйства Кыргызской Республики;
— Министерство по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики;
— Министерство цифрового развития Кыргызской Республики;
— Государственный комитет по экологии и климату Кыргызской Республики;
— Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики.
Кабинет Министров Кыргызской Республики состоит из:
— Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики;
— первого заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики;
— заместителя Председателя Кабинета Министров — министра экономики и финансов Кыргызской Республики;
— заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики;
— заместителя Председателя Кабинета Министров — министра цифрового развития Кыргызской Республики;
— министров Кыргызской Республики;
— председателей государственных комитетов.
При Кабинете Министров Кыргызской Республики действуют следующие органы исполнительной власти:
— Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений;
— Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
— Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций;
— Государственная служба финансовой разведки.
Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.