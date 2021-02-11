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Подписан Указ «О праздновании 120-летия со дня рождения Жусупа Абдрахманова»

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О праздновании 120-летия со дня рождения Жусупа Абдрахманова».

Так, в целях увековечивания памяти и празднования 120-летия со дня рождения государственного и политического деятеля Кыргызской Республики Жусупа Абдрахманова, внесшего весомый вклад в создание современной кыргызской государственности, на высоком национальном уровне постановляется:

— рекомендовать Правительству Кыргызской Республики:

образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 120-летия со дня рождения Ж. Абдрахманова;

выделить необходимые финансовые средства для проведения указанный мероприятий.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/183180/
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