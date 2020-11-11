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Официально

Внесены изменения в Закон о выборах

Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал конституционный Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в конституционный Закон Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».

Закон принят Жогорку Кенешем 22 октября 2020 года.

Данный конституционный Закон разработан в целях создания правовых условий для расширения представительства в парламенте политических сил, представляющих интересы граждан, путем снижения избирательного порога и избирательного залога для политических партий.

Принятым Законом предусматривается следующее:

— ликвидируется подача заявления граждан о намерении изменить избирательный адрес на территории Кыргызской Республики (Форма 2). Только избиратели, проживающие и пребывающие за пределами Кыргызской Республики, имеют право подавать Форму 2;

— избирательный залог возвращается кандидатам в Президенты, политическим партиям, выдвинувшим списки кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша, получившим не менее 1 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании (ранее было не менее 5%);

— размер избирательного залога для политических партий, выдвинувших списки кандидатов, уменьшен с 5 миллионов сомов до 1 миллиона сомов;

— избирательный порог снижен с 7% до 3%.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/172651/
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