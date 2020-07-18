Постановление Правительства КР от 17 июля 2020 года № 388

О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики по вопросам маркировки товаров средствами идентификации

В целях обеспечения последовательности проводимой налоговой политики в рамках внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур, эффективного введения маркировки отдельных товаров средствами идентификации, а также в связи с эпидемиологической ситуацией по распространению коронавирусной инфекции COVID—19 Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О порядке маркировки отдельных товаров средствами цифровой идентификации в Кыргызской Республике» от 17 октября 2019 года № 554 следующее изменение:

Перечень производимых или импортируемых/ввозимых и реализуемых отдельных видов товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами цифровой идентификации на территории Кыргызской Республики, и сроки введения обязательной маркировки, утвержденный указанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О проведении пилотного (экспериментального) проекта по маркировке отдельных видов товаров средствами цифровой идентификации» от 17 декабря 2019 года № 690 следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «30 июня» заменить словами «31 октября»;

2) в пункте 8 слова «30 июня» заменить словами «31 октября»;

3) Перечень производимых или импортируемых/ввозимых и реализуемых отдельных видов товаров на территории Кыргызской Республики, подлежащих добровольной маркировке средствами идентификации, утвержденный указанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Премьер-министр К.А.Боронов