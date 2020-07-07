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Ратифицировано Соглашение о​ финансировании между Кыргызстаном и​ МАР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон КР​ «О​ ратификации Соглашения о​ финансировании между Кыргызской Республикой и​ Международной ассоциацией развития по​ проекту «Образование для будущего», подписанного 7​ мая 2020 года в​ городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем КР​ 11​ июня 2020 года.

В​ соответствии с​ данным Законом, Министерству финансов Кыргызской Республики надлежит в​ установленном порядке уведомить Международную ассоциацию развития (МАР) о​ выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в​ силу вышеуказанного Соглашения.

Закон вступает в​ силу по​ истечении десяти дней со​ дня официального опубликования.

Справочно:

Проект Международной ассоциации развития «Образование для будущего» содержит мероприятия по​ поддержке и​ проведению ключевых реформ, направленных на​ укрепление дошкольного и​ школьного образования в​ следующих областях: предшкольная подготовка, повышение квалификации учителей, цифровизация учебных программ и​ улучшение оценивания знаний учащихся.​

Основная задача данного Соглашения​ — подготовка и​ финансирование участия учащихся общеобразовательных школ Кыргызской Республики в​ Международной программе по​ оценке образовательных достижений, учащихся в​ 2024 году (PISA).

Международная ассоциация развития предоставляет Кыргызской Республике финансовую помощь в​ размере 50 млн долларов США на​ развитие дошкольной и​ школьной систем образования, в​ том числе кредит в​ размере 25 млн долларов и​ грант в​ размере 25 млн долларов США.

Указанные финансовые средства предоставляются Международной ассоциацией развития на​ срок 38 лет, из​ них 6 лет​ — льготный период, с​ процентной ставкой​ — 0,75% годовых.

Ратификация вышеуказанного Соглашения позволит создать и​ оснастить до​ 500 новых дошкольных образовательных организаций кратковременного пребывания, разработать учебные программы для учителей предметов начальных классов и​ учителей естественно-математического цикла, обеспечить 1200 школ IT-платформами, электронными библиотеками, мультимедийными классами и​ компьютерной техникой, совершенствовать инструменты оценивания результатов обучения учащихся, а​ также разработать и​ адаптировать учебные материалы в​ цифровом ф ормате, повысить компьютерную грамотность учителей.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/158562/
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