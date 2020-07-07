Ратифицировано Соглашение о​ финансировании между Кыргызстаном и​ МАР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон КР «О ратификации Соглашения о финансировании между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития по проекту «Образование для будущего», подписанного 7 мая 2020 года в городе Бишкек».
Закон принят Жогорку Кенешем КР 11 июня 2020 года.
В соответствии с данным Законом, Министерству финансов Кыргызской Республики надлежит в установленном порядке уведомить Международную ассоциацию развития (МАР) о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанного Соглашения.
Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Справочно:
Проект Международной ассоциации развития «Образование для будущего» содержит мероприятия по поддержке и проведению ключевых реформ, направленных на укрепление дошкольного и школьного образования в следующих областях: предшкольная подготовка, повышение квалификации учителей, цифровизация учебных программ и улучшение оценивания знаний учащихся.
Основная задача данного Соглашения — подготовка и финансирование участия учащихся общеобразовательных школ Кыргызской Республики в Международной программе по оценке образовательных достижений, учащихся в 2024 году (PISA).
Международная ассоциация развития предоставляет Кыргызской Республике финансовую помощь в размере 50 млн долларов США на развитие дошкольной и школьной систем образования, в том числе кредит в размере 25 млн долларов и грант в размере 25 млн долларов США.
Указанные финансовые средства предоставляются Международной ассоциацией развития на срок 38 лет, из них 6 лет — льготный период, с процентной ставкой — 0,75% годовых.
Ратификация вышеуказанного Соглашения позволит создать и оснастить до 500 новых дошкольных образовательных организаций кратковременного пребывания, разработать учебные программы для учителей предметов начальных классов и учителей естественно-математического цикла, обеспечить 1200 школ IT-платформами, электронными библиотеками, мультимедийными классами и компьютерной техникой, совершенствовать инструменты оценивания результатов обучения учащихся, а также разработать и адаптировать учебные материалы в цифровом ф ормате, повысить компьютерную грамотность учителей.