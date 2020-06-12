Постановление Правительства КР от 9 июня 2020 года № 318
О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Единого реестра (перечня) государственных услуг, оказываемых государственными органами, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями» от 10 февраля 2012 года № 85
В целях реализации задач по повышению качества и доступности государственных услуг, оказываемых гражданам и юридическим лицам, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственных и муниципальных услугах», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Единого реестра (перечня) государственных услуг, оказываемых государственными органами, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями» от 10 февраля 2012 года № 85 следующие изменения:
в Едином реестре (перечне) государственных услуг, оказываемых государственными органами, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями, утвержденном вышеуказанным постановлением:
— главу 2 дополнить пунктами 40 и 41 следующего содержания:
«
|
40
|
Оказание профилактической и лечебно-диагностической помощи детям и подросткам
|
МЗ
|
МЗ
|
Бесплатно
|
41
|
Оказание профилактической и медицинской помощи по охране женского здоровья в стационарах и на уровне первичной медико-санитарной помощи в объеме, представленном в Программе государственных гарантий
|
МЗ
|
МЗ
|
Бесплатно
«;
— в графе «Государственные органы и организации, предоставляющие данные услуги» пункта 11 главы 5 аббревиатуру «МОН» заменить аббревиатурой «Кыргызтест»;
— в главе 9:
в графе «Государственные органы и организации, предоставляющие данные услуги» пунктов 1 и 11 аббревиатуру «МСХППМ» заменить аббревиатурой «ГАВР»;
дополнить пунктом 14 следующего содержания:
»
|
14
|
Выполнение дорожно-технических работ по заявкам физических и юридических лиц, сверх обязательных плановых ремонтно-восстановительных работ
|
МТД
|
МТД
|
Платно
".
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Исполняющий обязанностиПремьер-министра, первый вице-премьер-министр К.А.Боронов