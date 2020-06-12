О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Единого реестра (перечня) государственных услуг, оказываемых государственными органами, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями» от 10 февраля 2012 года № 85

В целях реализации задач по повышению качества и доступности государственных услуг, оказываемых гражданам и юридическим лицам, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственных и муниципальных услугах», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Единого реестра (перечня) государственных услуг, оказываемых государственными органами, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями» от 10 февраля 2012 года № 85 следующие изменения:

в Едином реестре (перечне) государственных услуг, оказываемых государственными органами, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— главу 2 дополнить пунктами 40 и 41 следующего содержания:

«

40 Оказание профилактической и лечебно-диагностической помощи детям и подросткам МЗ МЗ Бесплатно 41 Оказание профилактической и медицинской помощи по охране женского здоровья в стационарах и на уровне первичной медико-санитарной помощи в объеме, представленном в Программе государственных гарантий МЗ МЗ Бесплатно

«;

— в графе «Государственные органы и организации, предоставляющие данные услуги» пункта 11 главы 5 аббревиатуру «МОН» заменить аббревиатурой «Кыргызтест»;

— в главе 9:

в графе «Государственные органы и организации, предоставляющие данные услуги» пунктов 1 и 11 аббревиатуру «МСХППМ» заменить аббревиатурой «ГАВР»;

дополнить пунктом 14 следующего содержания:

»

14 Выполнение дорожно-технических работ по заявкам физических и юридических лиц, сверх обязательных плановых ремонтно-восстановительных работ МТД МТД Платно

".

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Исполняющий обязанностиПремьер-министра, первый вице-премьер-министр К.А.Боронов