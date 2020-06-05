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О введении временного запрета на вывоз известняка-ракушечника

 Постановление Правительства КР от 3 июня 2020 года № 284

О введении временного запрета на вывоз известняка-ракушечника, необработанного или грубо раздробленного, распиленного или разделенного другим способом на блоки или плиты прямоугольной, квадратной формы, с территории Кыргызской Республики

В соответствии со статьей 47 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Установить временный запрет, сроком на шесть месяцев, на вывоз из Кыргызской Республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза произведенного или добытого на территории Кыргызской Республики известняка-ракушечника, необработанного или грубо раздробленного, распиленного или разделенного другим способом на блоки или плиты прямоугольной, квадратной формы (классифицируемого кодами 2515 11 000 0 и 2515 12 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС).

2. Министерству экономики Кыргызской Республики, не позднее трех дней с даты вступления в силу настоящего постановления, в установленном порядке:

1) уведомить Комитет по защитным мерам Всемирной торговой организации и Евразийскую экономическую комиссию;

2) внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о введении временного запрета, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на всей таможенной территории Евразийского экономического союза.

3. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики, не позднее трех дней с даты вступления в силу настоящего постановления, в установленном порядке уведомить Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств.

4. Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики и Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного вывоза товара, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и инвестиций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Исполняющий обязанностиПремьер-министра, первый вице-премьер-министр К.А.Боронов
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/155025/
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