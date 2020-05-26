Постановление Правительства КР от 20 мая 2020 года № 262

О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в сфере высшего и среднего профессионального образования

В целях правового регулирования вопросов проведения итоговой государственной аттестации выпускников образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования Кыргызской Республики в условиях чрезвычайной ситуации/чрезвычайного положения, в соответствии со статьей 14 Закона Кыргызской Республики «Об образовании», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики от 3 февраля 2004 года № 53 «Об утверждении нормативных правовых актов, регулирующих деятельность образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования Кыргызской Республики» следующие изменения:

в Положении об образовательной организации среднего профессионального образования Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— в пункте 1.7 слова «Министерством образования и культуры Кыргызской Республики» заменить словами «уполномоченным государственным органом в области образования»;

— в пункте 2.2 слова «Министерством образования и культуры» заменить словом «Правительством»;

— в пункте 3.1 слова «Министерством образования и культуры Кыргызской Республики» заменить словами «уполномоченным государственным органом в области образования»;

— в пунктах 3.7 и 3.8 слова «Министерством образования и культуры» заменить словом «Правительством»;

— в пункте 3.11 слова «Министерством образования и культуры Кыргызской Республики» заменить словами «уполномоченным государственным органом в области образования»;

— в пункте 5.9 слова «Министерством образования и культуры» заменить словом «Правительством»;

— в пункте 5.11 слова «Министерством образования и культуры» заменить словами «Правительством Кыргызской Республики»;

— в пункте 6.5 слова «Министерством образования и культуры Кыргызской Республики» заменить словами «уполномоченным государственным органом в области образования».

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении нормативных правовых актов, регулирующих деятельность образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования Кыргызской Республики» от 29 мая 2012 года № 346 следующие изменения:

в Положении об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— в тексте на официальном языке пункты 14 и 15 главы 3 изложить в следующей редакции:

«14. Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.

Председателем государственной аттестационной комиссии должно быть лицо, не работающее в данном высшем учебном заведении, из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а при их отсутствии — кандидатов наук или крупных специалистов предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля.»;

— главу 4 дополнить пунктом 151 следующего содержания:

«151. В условиях режима чрезвычайной ситуации/чрезвычайного положения допускается проведение итоговой государственной аттестации выпускников в режиме онлайн с применением дистанционных образовательных технологий в соответствии с Порядком применения дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26 июня 2014 года № 354.

При этом проведение итоговой государственной аттестации выпускников в режиме онлайн с применением дистанционных образовательных технологий по дисциплинам с ограничительным грифом доступа, требующим соблюдения режима секретности, а также по специальным творческим дисциплинам в высших учебных заведениях культуры и искусства не допускается.».

3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении актов, регулирующих деятельность образовательных организаций среднего профессионального образования Кыргызской Республики» от 4 июля 2012 года № 470 следующее изменение:

в Положении об итоговой государственной аттестации выпускников образовательной организации среднего профессионального образования Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— дополнить пунктом 161 следующего содержания:

«161. В условиях режима чрезвычайной ситуации/чрезвычайного положения допускается проведение итоговой государственной аттестации выпускников в режиме онлайн с применением дистанционных образовательных технологий в соответствии с Порядком применения дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26 июня 2014 года № 354.

При этом проведение итоговой государственной аттестации выпускников в режиме онлайн с применением дистанционных образовательных технологий по дисциплинам с ограничительным грифом доступа, требующим соблюдения режима секретности, а также по специальным творческим дисциплинам в образовательных организациях среднего профессионального образования культуры и искусства не допускается.».

4. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении нормативных правовых актов, регулирующих применение дистанционных образовательных технологий» от 26 июня 2014 года № 354 следующие изменения:

в Порядке применения дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— пункт 20 дополнить абзацами вторым-четвертым следующего содержания:

«В условиях режима чрезвычайной ситуации/чрезвычайного положения допускается проведение промежуточной аттестации обучающихся и итоговой государственной аттестации выпускников в режиме онлайн с применением дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом образовательной организацией, за исключением итоговой государственной аттестации выпускников:

— по дисциплинам с ограничительным грифом доступа, требующим соблюдения режима секретности;

— по специальным творческим дисциплинам в образовательных организациях культуры и искусства.».

5. Министерству образования и науки Кыргызской Республики:

— привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением;

— принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр М.Д.Абылгазиев