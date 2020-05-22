Постановление Правительства КР от 10 мая 2020 года № 243

О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в сфере управления государственным имуществом

В соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года № 134 следующее изменение:

— в Положении о Фонде по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

абзац девятый пункта 11 изложить в следующей редакции:

«- утверждает структуру и штатное расписание центрального аппарата Фонда и подведомственного ему государственного учреждения «Аукционный центр» при Фонде по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики в пределах установленной предельной штатной численности;».

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О государственном учреждении «Аукционный центр» при Фонде по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики» от 16 декабря 2019 года № 681 следующие изменения:

— в Положении о государственном учреждении «Аукционный центр» при Фонде по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Структура, штатное расписание и условия оплаты труда работников государственного учреждения утверждаются председателем Фонда.»;

абзац девятый пункта 21 изложить в следующей редакции:

«- устанавливает надбавки, утверждает положение о премировании работников в соответствии с трудовым законодательством Кыргызской Республики;».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр М.Д.Абылгазиев