Постановление Правительства КР от 10 мая 2020 года № 243
О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в сфере управления государственным имуществом
В соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года № 134 следующее изменение:
— в Положении о Фонде по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:
абзац девятый пункта 11 изложить в следующей редакции:
«- утверждает структуру и штатное расписание центрального аппарата Фонда и подведомственного ему государственного учреждения «Аукционный центр» при Фонде по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики в пределах установленной предельной штатной численности;».
2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О государственном учреждении «Аукционный центр» при Фонде по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики» от 16 декабря 2019 года № 681 следующие изменения:
— в Положении о государственном учреждении «Аукционный центр» при Фонде по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:
пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Структура, штатное расписание и условия оплаты труда работников государственного учреждения утверждаются председателем Фонда.»;
абзац девятый пункта 21 изложить в следующей редакции:
«- устанавливает надбавки, утверждает положение о премировании работников в соответствии с трудовым законодательством Кыргызской Республики;».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Премьер-министр М.Д.Абылгазиев