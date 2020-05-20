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Ратифицировано соглашение о​ механизме финансирования между Кыргызстаном и АБР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О​ ратификации Соглашения о​ механизме финансирования (Специальные операции) между Кыргызской Республикой и​ Азиатским банком развития, подписанного 25​ декабря 2019 года в​ городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 30​ апреля 2020 года.

В​ соответствии с​ данным Законом, Министерству финансов Кыргызской Республики надлежит в​ установленном порядке уведомить Азиатский банк развития о​ выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в​ силу указанного Соглашения.

Закон вступает в​ силу по​ истечении 10 дней со​ дня официального опубликования.

Справочно:

Целью Соглашения является финансирование небольших мероприятий по​ строительству и​ реабилитации систем водоснабжения и​ канализации в​ городах Ош, Каракол, селах Нарынской области, Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области.

Для реализации Соглашения Азиатский банк развития предоставляет финансовые средства в​ сумме 10 млн долларов США в​ виде гранта.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/153309/
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