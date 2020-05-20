Ратифицировано соглашение о​ механизме финансирования между Кыргызстаном и АБР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О ратификации Соглашения о механизме финансирования (Специальные операции) между Кыргызской Республикой и Азиатским банком развития, подписанного 25 декабря 2019 года в городе Бишкек».
Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 30 апреля 2020 года.
В соответствии с данным Законом, Министерству финансов Кыргызской Республики надлежит в установленном порядке уведомить Азиатский банк развития о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного Соглашения.
Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.
Справочно:
Целью Соглашения является финансирование небольших мероприятий по строительству и реабилитации систем водоснабжения и канализации в городах Ош, Каракол, селах Нарынской области, Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области.
Для реализации Соглашения Азиатский банк развития предоставляет финансовые средства в сумме 10 млн долларов США в виде гранта.