Постановление Правительства КР от 11 мая 2020 года № 249

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке расходования средств, поступающих на проведение мероприятий по предупреждению и борьбе с эпидемиями» от 3 апреля 2020 года № 194

В целях обеспечения оперативной организации мероприятий по предупреждению и борьбе с эпидемиями, противоэпидемических и профилактических мероприятий в случаях осложнения эпидемической ситуации по инфекционным и паразитным заболеваниям, возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, проведения эпидемиологического надзора за карантинными и особо опасными болезнями, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке расходования средств, поступающих на проведение мероприятий по предупреждению и борьбе с эпидемиями» от 3 апреля 2020 года № 194 следующие изменения:

в Положении о порядке расходования средств, поступающих на проведение мероприятий по предупреждению и борьбе с эпидемиями, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- абзац 3 пункта 12 после слов «выделяемых Министерством здравоохранения» дополнить словами «и Фондом обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики»;

- пункт 18 после слов «производятся Министерством здравоохранения» дополнить словами «и Фондом обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики»;

- главу 2 изложить в следующей редакции:

«Глава 2. Порядок выплаты компенсации лицам, осуществляющим мероприятия по предупреждению и борьбе с эпидемиями

19. Работникам системы здравоохранения и персоналу других служб и ведомств, специально привлекаемым к работам по предупреждению и борьбе с эпидемиями, помимо основной заработной платы, производятся компенсационные выплаты в следующих размерах:

1) работникам, находящимся на карантинно-казарменном положении во временно развернутых изоляторах, стационарах/госпиталях, обсерваторах и мобильных группах:

- для врачей и административно-управленческого персонала – в 23-кратном размере расчетного показателя за каждый день работы в карантинно-казарменном режиме;

- для среднего медицинского персонала и персонала других служб и ведомств, специально привлекаемого к работе, – в 20-кратном размере расчетного показателя за каждый день работы в карантинно-казарменном режиме;

- для младшего медицинского персонала, прочего персонала, включая аналогичный персонал других служб и ведомств, специально привлекаемого к работе во временно развернутых изоляторах, стационарах/госпиталях, – в 18-кратном размере расчетного показателя за каждый день работы в карантинно-казарменном режиме;

2) работникам системы здравоохранения и персоналу других служб и ведомств, находящимся в изоляторах, стационарах/госпиталях, обсерваторах в качестве контактных лиц и подлежащих обязательной изоляции после работы на карантине/казарменном положении,

– в 9-кратном размере расчетного показателя за каждый день нахождения в изоляции после выполнения работ, за каждый день пребывания на карантине;

3) сотрудникам, работающим во временно развернутых изоляторах, стационарах/госпиталях, обсерваторах, временных противоэпидемических отрядах/бригадах/других формированиях, лабораториях, санитарно-карантинных пунктах и блокпостах, при нормальной продолжительности рабочего дня:

- для врачей – в размере 1 расчетного показателя за каждый час работы в очаге эпидемии или на приравненной к нему территории;

- для среднего медицинского персонала и аналогичного персонала других служб и ведомств, специально привлекаемого к работе, – в 0,9-кратном размере расчетного показателя за каждый час работы в очаге эпидемии или на приравненной к нему территории;

- для младшего медицинского и прочего персонала, включая аналогичный персонал других служб и ведомств, специально привлекаемого к работе, а также водителей, обеспечивающих транспортировку медицинских работников, работающих в очаговых зонах и направляемых на карантин, – в 0,8-кратном размере расчетного показателя за каждый час работы в очаге эпидемии или на приравненной к нему территории;

4) работникам скорой медицинской помощи, осуществляющим транспортировку зараженных и контактных лиц:

- для врачей – в 6-кратном размере расчетного показателя за транспортировку каждого зараженного лица, а также в размере 1 расчетного показателя за транспортировку каждого контактного лица;

- для средних медицинских работников – в 5-кратном размере расчетного показателя за транспортировку каждого зараженного лица, а также в 0,9-кратном размере показателя за транспортировку каждого контактного лица;

- для младшего медицинского персонала – в 4-кратном размере расчетного показателя за транспортировку каждого зараженного лица, а также в 0,8-кратном размере расчетного показателя за транспортировку каждого контактного лица;

5) работникам, осуществляющим вскрытие трупов, умерших вследствие особо опасного инфекционного заболевания в период неблагополучной эпидемиологической ситуации:

- для врачей – в 10-кратном размере расчетного показателя за вскрытие каждого трупа;

- для средних медицинских работников – в 8-кратном размере расчетного показателя за вскрытие каждого трупа;

- для младшего медицинского персонала – в 6-кратном размере расчетного показателя за вскрытие каждого трупа;

6) работникам и персоналу других служб и ведомств, которые находятся на карантине/казарменном положении, специально привлекаемым к работе в эпидемиологических очагах для ликвидации инфекционных и паразитарных заболеваний, эпизоотий среди диких животных, пищевых отравлений и энзоотичных по карантинным и опасным инфекциям на территории республики:

- для врачей – в 23-кратном размере расчетного показателя за каждый день работы в очаге эпидемии или на приравненной к нему территории;

- для среднего медицинского персонала и персонала других служб и ведомств, специально привлекаемого к работе, – в 20-кратном размере расчетного показателя за каждый день работы в очаге эпидемии или на приравненной к нему территории;

- для младшего медицинского персонала, прочего персонала, включая аналогичный персонал других служб и ведомств, специально привлекаемого к работе, – в 18-кратном размере расчетного показателя за каждый день работы в очаге эпидемии или на приравненной к нему территории.

20. Работникам Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, его противочумных отделений и отделов особо опасных инфекций, Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики и его региональных и городских центров, командированным в энзоотичные по особо опасным инфекциям районы для проведения эпидемиологических и эпизоотических обследований, истребительных дератизационных работ, выплачивается второй (дополнительный) должностной оклад за каждый день работы в размере 50 процентов суточных расходов, установленных законодательством Кыргызской Республики о труде.

21. Выплата компенсаций членам оперативного штаба производится за фактическое время нахождения на работе в очаговой территории в размере 1,3 расчетного показателя за один час работы в очаговой и приравненной к нему территории.

22. Выплата компенсаций за работу в ночное время, выходные и праздничные дни лицам, работающим и привлеченным к работе в очаге эпидемии или на приравненных к нему территориях, в оперативных штабах Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, производится по месту основной работы в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о труде.

23. Оплата сверхурочной работы других, не указанных выше административно-хозяйственных работников и работников органов здравоохранения, осуществляется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о труде.

24. Компенсационные выплаты работникам системы здравоохранения и привлеченным лицам других служб и ведомств производятся за фактически отработанное время, необходимое на проведение мероприятий по предупреждению, борьбе и ликвидации последствий эпидемии.

25. Работникам системы здравоохранения и персоналу других служб и ведомств, специально привлекаемым к работе по предупреждению и борьбе с эпидемиями, средняя заработная плата по основному месту работы и за работу по совместительству сохраняется.

26. Средства на компенсационные выплаты работникам системы здравоохранения, привлекаемым к работе по предупреждению и борьбе с эпидемиями, не включаются в расчет других выплат (пособие по оздоровлению, пособие по временной нетрудоспособности).»;

- пункт 31 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 апреля 2020 года.

Премьер-министр М.Д.Абылгазиев