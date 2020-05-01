О признании утратившими силу некоторых решений правительства КР

Постановление Правительства КР от 9 апреля 2020 года № 196

О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 10 и 33 Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке строительства, приемки и технологического присоединения малых гидроэлектростанций к электрическим сетям» от 28 июля 2009 года № 476;

2) постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке строительства, приемки и технологического присоединения малых гидроэлектростанций к электрическим сетям» от 28 июля 2009 года № 476» от 4 октября 2018 года № 456.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.