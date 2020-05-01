14:38
USD 78.89
EUR 85.88
RUB 1.08
Официально

О признании утратившими силу некоторых решений правительства КР

Постановление Правительства КР от 9 апреля 2020 года № 196
О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 10 и 33 Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке строительства, приемки и технологического присоединения малых гидроэлектростанций к электрическим сетям» от 28 июля 2009 года № 476;

2) постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке строительства, приемки и технологического присоединения малых гидроэлектростанций к электрическим сетям» от 28 июля 2009 года № 476» от 4 октября 2018 года № 456.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/151631/
просмотров: 27
Версия для печати
Материалы по теме
О введении временного госрегулирования цен на отдельные виды товаров
О внесении изменений в постановление правительства
О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики
О внесении изменений в некоторые решения правительства
Об утверждении меморандума о таможенных правилах
Об утверждении программы развития рыболовства и аквакультуры
О маркировке товаров средствами идентификации в Кыргызской Республике
Об порядке ведения экономико-статистического наблюдения за хозсубъектами
Утверждена методика планирования деятельности министерств и ведомств
О положении о системе подготовки органов управления и сил Гражданской защиты
Популярные новости
Подписал указ о&nbsp;продлении чрезвычайного положения на&nbsp;отдельных территориях&nbsp;КР Подписал указ о продлении чрезвычайного положения на отдельных территориях КР
Одобрено Соглашение по&nbsp;поощрению и&nbsp;защите инвестиций между&nbsp;КР и&nbsp;Венгрией Одобрено Соглашение по поощрению и защите инвестиций между КР и Венгрией
Подписано распоряжение правительства&nbsp;КР Подписано распоряжение правительства КР
Постановление о&nbsp;согласованном развитии международных транспортных коридоров Постановление о согласованном развитии международных транспортных коридоров
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; заботится о&nbsp;благополучии участников ВОВ «Газпром Кыргызстан» заботится о благополучии участников ВОВ
SIM-карты&nbsp;&mdash; бесплатно! Проведи майские праздники вместе с&nbsp;MegaCom SIM-карты — бесплатно! Проведи майские праздники вместе с MegaCom
Тромбопол&nbsp;&mdash; профилактика сосудистых катастроф Тромбопол — профилактика сосудистых катастроф
KICB направит на&nbsp;мероприятия по&nbsp;борьбе с&nbsp;коронавирусом более 3,5 миллиона сомов KICB направит на мероприятия по борьбе с коронавирусом более 3,5 миллиона сомов
1 мая, пятница
14:26
«Газпром Кыргызстан» заботится о благополучии участников ВОВ «Газпром Кыргызстан» заботится о благополучии участнико...
14:19
В парламенте готовятся законопроекты для поддержки предпринимателей
14:00
Открываются музеи, зоопарки, отели. Как мир выходит из режима изоляции
13:48
Кыргызстанца задержали и доставили на допрос из-за публикаций в Facebook
13:45
Это не мифические крокодилы в реке. В правительстве ответили Каныбеку Иманалиеву