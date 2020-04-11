Подписаны указы о приеме в гражданство Кыргызстана и выходе из него

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал 5 Указов о приеме в гражданство Кыргызской Республики и о выходе из гражданства Кыргызской Республики.

Из них 3 Указа Президента Кыргызской Республики о приеме в гражданство на 1338 человек (1031 — взрослые и 307 — дети) большую часть которых составляют этнические кыргызы, возвратившиеся на историческую родину и 2 Указа о выходе из гражданства 900 человек (690 — взрослые и 210 дети).

Всего ходатайства подали 2238 человек (1721 — взрослые и 517 — дети).