Постановление Правительства КР от 13 марта 2020 года № 152
О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Проекта «Финансирование сельского хозяйства — 8» от 14 февраля 2020года № 81
В целях обеспечения продовольственной безопасности Кыргызской Республики, а также поддержания мукомольных предприятий Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Проекта «Финансирование сельского хозяйства — 8» от 14 февраля 2020 года № 81 следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«для предприятий, занимающихся переработкой зерна и продовольственной пшеницы:
— процентная ставка — 3,5 процента годовых, с последующей выдачей кредитов данным предприятиям под 8 процентов годовых;
— штрафные санкции — 7 процентов годовых, начисляемых на сумму просроченного платежа;
— льготный период по погашению основной суммы
задолженности — 8 месяцев, периодичность погашения после окончания льготного периода — ежемесячно, равными долями;
— периодичность погашения начисленных процентов — ежемесячно;
— срок возврата — 12 месяцев;
— залоговое обеспечение — кредитный портфель;»;
2) в Проекте «Финансирование сельского хозяйства — 8», утвержденном указанным постановлением:
— в разделе «Описание проекта»:
абзац пятый после слов «(ФСХ-Кластер)» дополнить словами
«, предприятий, занимающихся переработкой зерна и продовольственной пшеницы»;
таблицу изложить в следующей редакции:
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Целевое направление
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Оказание государственной финансовой поддержки сельскохозяйственным производителям, предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности по категориям «ФСХ-Фермер», «ФСХ-Кластер» по следующим видам продукции сельского хозяйства: молоко, мясо, шерсть, мед, рыба, овощи, картофель, фрукты (семечковые, косточковые), ягоды (малина, клубника, смородина), технические культуры (хлопчатник, табак), масличные культуры, фасоль и другие сельскохозяйственные культуры
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Размер и срок кредитования, в сомах
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Сумма кредита:
1) «ФСХ-Фермер»:
— до 150 тыс. сомов, сроком до 18 месяцев, финансирование на беззалоговой основе;
— от 150 тыс. сомов до 1 млн сомов, сроком до 36 месяцев;
2) «ФСХ-Кластер» — от 1 млн сомов до 10 млн сомов, сроком до 36 месяцев;
3) для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности — от 1 млн сомов до 50 млн сомов, сроком до 60 месяцев, на приобретение основных средств и до 36 месяцев — на оборотные средства;
4) для предприятий, занимающихся переработкой зерна и продовольственной пшеницы, — срок до 10 месяцев
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Основные условия получения кредита и характеристики категорий
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1. Для «ФСХ-Фермер»:
— индивидуальные фермеры, в том числе физические лица;
— приоритетом пользуются фермеры, объединенные в специализированные группы (производство отдельных видов сельскохозяйственной продукции), кооперативы;
— в секторе животноводства — при наличии одного из следующих условий:
а) не менее 5 голов крупного рогатого скота;
б) не менее 10 голов мелкого рогатого скота;
в) не менее 2 лошадей;
г) не менее 100 птиц;
д) для рыбоводства и пчеловодства отсутствуют ограничения;
— в секторе растениеводства — наличие земли сельскохозяйственного назначения, до 5 га.
2. Для «ФСХ-Кластер»:
— участие в ЦДС, системе кластерного производства;
— наличие договора (контракта) с перерабатывающими предприятиями, поставщиками и дистрибьюторами на поставку своей продукции.
Для всех категорий кредитования в сфере растениеводства обязательными условиями являются:
— наличие собственной или арендованной земли сельскохозяйственного назначения, документ, удостоверяющий наличие такой земли (государственный акт, свидетельство, договор аренды, договор купли-продажи и др.);
— резидент Кыргызской Республики;
— регистрация юридических лиц надлежащим образом во всех государственных органах Кыргызской Республики, включая Государственную налоговую службу при Правительстве Кыргызской Республики и Социальный фонд Кыргызской Республики.
Для всех категорий кредитования в секторе животноводства обязательными условиями являются:
— наличие всех необходимых условий для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, включая условия для хранения кормов в зимний период;
— резидент Кыргызской Республики;
— регистрация юридических лиц надлежащим образом во всех государственных органах Кыргызской Республики, включая Государственную налоговую службу при Правительстве Кыргызской Республики и Социальный фонд Кыргызской Республики
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Структура финансирования
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Финансируемые Министерством финансов Кыргызской Республики и софинансируемые ОАО «Айыл Банк» и ОАО «РСК Банк» средства направляются на кредитование:
1) предприятий пищевой и перерабатывающeй промышленности и «ФСХ-Кластер» — 800 млн сомов (600 млн сомов — республиканский бюджет, по 100 млн сомов — софинансирование банков) по следующим соотношениям:
— «ФСХ-Кластер» — не более 50 %;
— предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности — не менее 50 %;
2) предприятия, занимающиеся переработкой зерна и продовольственной пшеницы — 800 млн сомов (400 млн сомов — республиканский бюджет, по 200 млн сомов — софинансирование банков)
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Категория «ФСХ-Фермер» (субсидирование):
— животноводство — не менее 50 %;
— растениеводство, садоводство — не более 50 %
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Конечная процентная ставка
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10 процентов — для «ФСХ-Фермер»;
8 процентов — для «ФСХ-Кластер» и предприятий, занимающихся переработкой зерна и продовольственной пшеницы;
6 процентов — для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
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Льготный период
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Полное освобождение от оплаты по погашению основной суммы задолженности:
для категории «ФСХ-Фермер» — до 12 месяцев;
для предприятий, занимающихся переработкой зерна и продовольственной пшеницы, — до 6 месяцев
".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.