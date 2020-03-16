О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Проекта «Финансирование сельского хозяйства — 8» от 14 февраля 2020года № 81

В целях обеспечения продовольственной безопасности Кыргызской Республики, а также поддержания мукомольных предприятий Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Проекта «Финансирование сельского хозяйства — 8» от 14 февраля 2020 года № 81 следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 дополнить абзацами следующего содержания:

«для предприятий, занимающихся переработкой зерна и продовольственной пшеницы:

— процентная ставка — 3,5 процента годовых, с последующей выдачей кредитов данным предприятиям под 8 процентов годовых;

— штрафные санкции — 7 процентов годовых, начисляемых на сумму просроченного платежа;

— льготный период по погашению основной суммы

задолженности — 8 месяцев, периодичность погашения после окончания льготного периода — ежемесячно, равными долями;

— периодичность погашения начисленных процентов — ежемесячно;

— срок возврата — 12 месяцев;

— залоговое обеспечение — кредитный портфель;»;

2) в Проекте «Финансирование сельского хозяйства — 8», утвержденном указанным постановлением:

— в разделе «Описание проекта»:

абзац пятый после слов «(ФСХ-Кластер)» дополнить словами

«, предприятий, занимающихся переработкой зерна и продовольственной пшеницы»;

таблицу изложить в следующей редакции:

»

Целевое направление Оказание государственной финансовой поддержки сельскохозяйственным производителям, предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности по категориям «ФСХ-Фермер», «ФСХ-Кластер» по следующим видам продукции сельского хозяйства: молоко, мясо, шерсть, мед, рыба, овощи, картофель, фрукты (семечковые, косточковые), ягоды (малина, клубника, смородина), технические культуры (хлопчатник, табак), масличные культуры, фасоль и другие сельскохозяйственные культуры Размер и срок кредитования, в сомах Сумма кредита: 1) «ФСХ-Фермер»: — до 150 тыс. сомов, сроком до 18 месяцев, финансирование на беззалоговой основе; — от 150 тыс. сомов до 1 млн сомов, сроком до 36 месяцев; 2) «ФСХ-Кластер» — от 1 млн сомов до 10 млн сомов, сроком до 36 месяцев; 3) для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности — от 1 млн сомов до 50 млн сомов, сроком до 60 месяцев, на приобретение основных средств и до 36 месяцев — на оборотные средства; 4) для предприятий, занимающихся переработкой зерна и продовольственной пшеницы, — срок до 10 месяцев Основные условия получения кредита и характеристики категорий 1. Для «ФСХ-Фермер»: — индивидуальные фермеры, в том числе физические лица; — приоритетом пользуются фермеры, объединенные в специализированные группы (производство отдельных видов сельскохозяйственной продукции), кооперативы; — в секторе животноводства — при наличии одного из следующих условий: а) не менее 5 голов крупного рогатого скота; б) не менее 10 голов мелкого рогатого скота; в) не менее 2 лошадей; г) не менее 100 птиц; д) для рыбоводства и пчеловодства отсутствуют ограничения; — в секторе растениеводства — наличие земли сельскохозяйственного назначения, до 5 га. 2. Для «ФСХ-Кластер»: — участие в ЦДС, системе кластерного производства; — наличие договора (контракта) с перерабатывающими предприятиями, поставщиками и дистрибьюторами на поставку своей продукции. Для всех категорий кредитования в сфере растениеводства обязательными условиями являются: — наличие собственной или арендованной земли сельскохозяйственного назначения, документ, удостоверяющий наличие такой земли (государственный акт, свидетельство, договор аренды, договор купли-продажи и др.); — резидент Кыргызской Республики; — регистрация юридических лиц надлежащим образом во всех государственных органах Кыргызской Республики, включая Государственную налоговую службу при Правительстве Кыргызской Республики и Социальный фонд Кыргызской Республики. Для всех категорий кредитования в секторе животноводства обязательными условиями являются: — наличие всех необходимых условий для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, включая условия для хранения кормов в зимний период; — резидент Кыргызской Республики; — регистрация юридических лиц надлежащим образом во всех государственных органах Кыргызской Республики, включая Государственную налоговую службу при Правительстве Кыргызской Республики и Социальный фонд Кыргызской Республики Структура финансирования Финансируемые Министерством финансов Кыргызской Республики и софинансируемые ОАО «Айыл Банк» и ОАО «РСК Банк» средства направляются на кредитование: 1) предприятий пищевой и перерабатывающeй промышленности и «ФСХ-Кластер» — 800 млн сомов (600 млн сомов — республиканский бюджет, по 100 млн сомов — софинансирование банков) по следующим соотношениям: — «ФСХ-Кластер» — не более 50 %; — предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности — не менее 50 %; 2) предприятия, занимающиеся переработкой зерна и продовольственной пшеницы — 800 млн сомов (400 млн сомов — республиканский бюджет, по 200 млн сомов — софинансирование банков) Категория «ФСХ-Фермер» (субсидирование): — животноводство — не менее 50 %; — растениеводство, садоводство — не более 50 % Конечная процентная ставка 10 процентов — для «ФСХ-Фермер»; 8 процентов — для «ФСХ-Кластер» и предприятий, занимающихся переработкой зерна и продовольственной пшеницы; 6 процентов — для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Льготный период Полное освобождение от оплаты по погашению основной суммы задолженности: для категории «ФСХ-Фермер» — до 12 месяцев; для предприятий, занимающихся переработкой зерна и продовольственной пшеницы, — до 6 месяцев

".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.