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О внесении изменений в постановление правительства

Постановление Правительства КР от 13 марта 2020 года № 152

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Проекта «Финансирование сельского хозяйства  8» от 14 февраля 2020года № 81

В целях обеспечения продовольственной безопасности Кыргызской Республики, а также поддержания мукомольных предприятий Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Проекта «Финансирование сельского хозяйства — 8» от 14 февраля 2020 года № 81 следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 дополнить абзацами следующего содержания:

«для предприятий, занимающихся переработкой зерна и продовольственной пшеницы:

— процентная ставка — 3,5 процента годовых, с последующей выдачей кредитов данным предприятиям под 8 процентов годовых;

— штрафные санкции — 7 процентов годовых, начисляемых на сумму просроченного платежа;

— льготный период по погашению основной суммы
задолженности — 8 месяцев, периодичность погашения после окончания льготного периода — ежемесячно, равными долями;

— периодичность погашения начисленных процентов — ежемесячно;

— срок возврата — 12 месяцев;

— залоговое обеспечение — кредитный портфель;»;

2) в Проекте «Финансирование сельского хозяйства — 8», утвержденном указанным постановлением:

— в разделе «Описание проекта»:

абзац пятый после слов «(ФСХ-Кластер)» дополнить словами
«, предприятий, занимающихся переработкой зерна и продовольственной пшеницы»;

таблицу изложить в следующей редакции:

»

Целевое направление

Оказание государственной финансовой поддержки сельскохозяйственным производителям, предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности по категориям «ФСХ-Фермер», «ФСХ-Кластер» по следующим видам продукции сельского хозяйства: молоко, мясо, шерсть, мед, рыба, овощи, картофель, фрукты (семечковые, косточковые), ягоды (малина, клубника, смородина), технические культуры (хлопчатник, табак), масличные культуры, фасоль и другие сельскохозяйственные культуры

Размер и срок кредитования, в сомах

Сумма кредита:

1) «ФСХ-Фермер»:

— до 150 тыс. сомов, сроком до 18 месяцев, финансирование на беззалоговой основе;

— от 150 тыс. сомов до 1 млн сомов, сроком до 36 месяцев;

2) «ФСХ-Кластер» — от 1 млн сомов до 10 млн сомов, сроком до 36 месяцев;

3) для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности — от 1 млн сомов до 50 млн сомов, сроком до 60 месяцев, на приобретение основных средств и до 36 месяцев — на оборотные средства;

4) для предприятий, занимающихся переработкой зерна и продовольственной пшеницы, — срок до 10 месяцев

Основные условия получения кредита и характеристики категорий

1. Для «ФСХ-Фермер»:

— индивидуальные фермеры, в том числе физические лица;

— приоритетом пользуются фермеры, объединенные в специализированные группы (производство отдельных видов сельскохозяйственной продукции), кооперативы;

— в секторе животноводства — при наличии одного из следующих условий:

а) не менее 5 голов крупного рогатого скота;

б) не менее 10 голов мелкого рогатого скота;

в) не менее 2 лошадей;

г) не менее 100 птиц;

д) для рыбоводства и пчеловодства отсутствуют ограничения;

— в секторе растениеводства — наличие земли сельскохозяйственного назначения, до 5 га.

2. Для «ФСХ-Кластер»:

— участие в ЦДС, системе кластерного производства;

— наличие договора (контракта) с перерабатывающими предприятиями, поставщиками и дистрибьюторами на поставку своей продукции.

Для всех категорий кредитования в сфере растениеводства обязательными условиями являются:

— наличие собственной или арендованной земли сельскохозяйственного назначения, документ, удостоверяющий наличие такой земли (государственный акт, свидетельство, договор аренды, договор купли-продажи и др.);

— резидент Кыргызской Республики;

— регистрация юридических лиц надлежащим образом во всех государственных органах Кыргызской Республики, включая Государственную налоговую службу при Правительстве Кыргызской Республики и Социальный фонд Кыргызской Республики.

Для всех категорий кредитования в секторе животноводства обязательными условиями являются:

— наличие всех необходимых условий для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, включая условия для хранения кормов в зимний период;

— резидент Кыргызской Республики;

— регистрация юридических лиц надлежащим образом во всех государственных органах Кыргызской Республики, включая Государственную налоговую службу при Правительстве Кыргызской Республики и Социальный фонд Кыргызской Республики

Структура финансирования

Финансируемые Министерством финансов Кыргызской Республики и софинансируемые ОАО «Айыл Банк» и ОАО «РСК Банк» средства направляются на кредитование:

1) предприятий пищевой и перерабатывающeй промышленности и «ФСХ-Кластер» — 800 млн сомов (600 млн сомов — республиканский бюджет, по 100 млн сомов — софинансирование банков) по следующим соотношениям:

— «ФСХ-Кластер» — не более 50 %;

— предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности — не менее 50 %;

2) предприятия, занимающиеся переработкой зерна и продовольственной пшеницы — 800 млн сомов (400 млн сомов — республиканский бюджет, по 200 млн сомов — софинансирование банков)

Категория «ФСХ-Фермер» (субсидирование):

— животноводство — не менее 50 %;

— растениеводство, садоводство — не более 50 %

Конечная процентная ставка

10 процентов — для «ФСХ-Фермер»;

8 процентов — для «ФСХ-Кластер» и предприятий, занимающихся переработкой зерна и продовольственной пшеницы;

6 процентов — для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности

Льготный период

Полное освобождение от оплаты по погашению основной суммы задолженности:

для категории «ФСХ-Фермер» — до 12 месяцев;

для предприятий, занимающихся переработкой зерна и продовольственной пшеницы, — до 6 месяцев

".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/146650/
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