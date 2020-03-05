Постановление Правительства КР от 27 февраля 20120года № 115

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке предоставления государственного имущества в аренду» от 17 июня 2015 года № 374

В целях совершенствования порядка и условий предоставления государственного имущества в аренду по проектам государственно-частного партнерства, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке предоставления государственного имущества в аренду» от 17 июня 2015 года № 374 следующие изменения:

в Положении о порядке предоставления государственного имущества в аренду, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«21. Предоставление государственного имущества в аренду в рамках реализации проектов государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) осуществляется в соответствии с настоящим Положением с учетом особенностей, установленных главой 41 настоящего Положения. В случае противоречий между нормами главы 41 настоящего Положения и другими его нормами, применяются положения главы 41.»;

- пункт 111 признать утратившим силу;

- абзац восьмой пункта 18 после слов «частному партнеру» дополнить словами «и/или проектной компании»;

- дополнить главой «41» следующего содержания:

«41. Порядок предоставления государственного имущества в аренду в рамках реализации проектов ГЧП.

1) В рамках реализации проектов ГЧП арендатором государственного имущества может выступать непосредственно частный партнер либо проектная компания, основной деятельностью которой является реализация проекта ГЧП (далее – проектная компания).

Частный партнер вправе в течение срока действия соглашения о ГЧП уступить свои права и обязанности по договору аренды проектной компании c предварительного согласия государственного партнера.

2) В рамках реализации проектов ГЧП государственное имущество предоставляется в аренду частному партнеру и/или проектной компании без проведения торгов независимо от площади имущества.

3) При предоставлении государственного имущества в аренду в рамках реализации соглашения о ГЧП стороны вправе заключить договор аренды на условиях, разработанных сторонами самостоятельно, соблюдение типовой формы договора аренды государственного имущества не требуется.

4) В соглашении о ГЧП, которое предусматривает предоставление частному партнеру и/или проектной компании государственного имущества в аренду, может быть установлен срок аренды, отличный от указанного в пункте 11 настоящего Положения, но не превышающий срока действия соглашения о ГЧП.

5) В соглашении о ГЧП может быть предусмотрено условие об установлении льготного размера арендной платы за пользование государственным имуществом в рамках предоставления частному партнеру и/или проектной компании государственной экономической поддержки.

В договоре аренды, одним из условий которого является предоставление государственного имущества в аренду на льготных основаниях, должны быть указаны размер арендной платы, порядок и сроки ее внесения.

Льготный размер арендной платы устанавливается в размере не ниже суммы налога на имущество и суммы земельного налога, подлежащего уплате в отношении передаваемого в аренду имущества, согласно Налоговому кодексу Кыргызской Республики.

6) Изменение размера арендной платы по договору аренды, заключенному в рамках реализации соглашения о ГЧП, производится только по согласованию сторон договора аренды. Порядок и условия изменения размера арендной платы определяется договором аренды и соглашением о ГЧП.

7) Договор аренды, заключенный в рамках реализации соглашения о ГЧП, прекращает свое действие в случае прекращения соответствующего соглашения о ГЧП, а также в случаях, предусмотренных соглашением о ГЧП и договором аренды.

8) Основания, порядок и условия досрочного расторжения договора аренды, заключенного в рамках реализации соглашения о ГЧП, определяются договором аренды и соглашением о ГЧП с учетом требований Гражданского кодекса Кыргызской Республики.

Основания для досрочного расторжения, указанные в пунктах 57-58 настоящего Положения, применяются к договору аренды, заключенному в рамках реализации соглашения о ГЧП, если такие основания прямо предусмотрены договором аренды.

9) Предложение об инициировании проекта ГЧП, разработанное государственным партнером в соответствии с законодательством о ГЧП и предусматривающее предоставление частному партнеру и/или проектной компании государственного имущества в аренду, должно быть согласовано с уполномоченным органом на предмет возможности предоставления государственного имущества в аренду по проекту ГЧП.

Уполномоченный орган в течение одного месяца со дня поступления официального письма государственного партнера с предложением об инициировании проекта ГЧП рассматривает представленные материалы и принимает одно из следующих решений:

- согласовывает предложение об инициировании проекта ГЧП и направляет государственному партнеру официальное письмо о согласовании; либо

- направляет государственному партнеру возражения к предложению об инициировании проекта ГЧП.

Уполномоченный орган направляет государственному партнеру аргументированные возражения в случае, если:

условия проекта ГЧП предусматривают предоставление частному партнеру и/или проектной компании в аренду государственного здания или помещений, в которых планируется разместить в первоочередном порядке государственную или муниципальную организацию, или хозяйственное общество, в котором государство или муниципальное образование владеет более пятьюдесятью процентами долей (акций) в уставном капитале;

условия проекта ГЧП предусматривают предоставление частному партнеру и/или проектной компании в аренду государственного имущества, в отношении которого законодательством установлен запрет на его передачу во временное пользование негосударственным организациям;

условия проекта ГЧП предусматривают изменение целевого назначения государственного имущества, при этом ограничения на перепрофилирование такого объекта установлены законодательством;

условия проекта ГЧП предусматривают предоставление частному партнеру и/или проектной компании в аренду государственного имущества, в отношении которого имеется вступившее в силу решение суда о наложении ареста или иное зарегистрированное ограничение права владения, пользования и распоряжения.»;

- пункт 68-1 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.