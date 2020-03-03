Подписаны указы о приеме в гражданство Кыргызстана и выходе из него

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал 5 Указов о приеме в гражданство Кыргызской Республики и о выходе из гражданства Кыргызской Республики.

Из них 3 Указа Президента Кыргызской Республики о приеме в гражданство на 1776 человек (1446 — взрослые и 330 — дети) большую часть которых составляют этнические кыргызы, возвратившиеся на историческую родину и 2 Указа о выходе из гражданства 964 человек (747 — взрослые и 217 дети).

Всего ходатайства подали 2740 человек (2193 — взрослые и 547 — дети).