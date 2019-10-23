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Официально

Ратифицировано соглашение между правительством Кыргызстана и Литвы

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Литовской Республики об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических паспортов, подписанного 21 ноября 2018 года в городе Вильнюс».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 12 сентября 2019 года.

Соглашение предусматривает взаимную отмену визовых требований для владельцев действительных дипломатических паспортов на срок, не превышающий 90 дней.

В соответствии с данным Законом, Министерству иностранных дел Кыргызской Республики надлежит уведомить литовскую сторону о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанного Соглашения.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.
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