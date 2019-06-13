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О положении о системе подготовки органов управления и сил Гражданской защиты

Утверждено Положение о Единой системе подготовки органов управления и сил Гражданской защиты и населения в области Гражданской защиты. Соответствующее постановление Правительства Кыргызской Республики подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Данное решение принято в целях совершенствования подготовки органов управления и сил Гражданской защиты и населения в области Гражданской защиты.

Обучение в области Гражданской защиты будет организовано по очной и заочной (дистанционной) формам.

Обучение является обязательным и проводится Центром подготовки и переподготовки специалистов Гражданской защиты при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики (далее — Центр) по месту работы, учебы и жительства граждан.

В целях наибольшего охвата различных групп населения обучение может проводиться методом сбора обучаемых с выездом преподавателей Центра в населенные пункты и организации.

Повышение квалификации руководителей организаций, должностных лиц и специалистов в области Гражданской защиты, а также преподавателей учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций общего и профессионального образования проводится не реже одного раза в год.

Для лиц, впервые назначенных на должности, связанные с выполнением обязанностей в области Гражданской защиты, прохождение обучения в области Гражданской защиты в течение первого года работы является обязательным.

Обучение населения в области Гражданской защиты будет осуществляться по программам, утверждаемым уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики в области Гражданской защиты.
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