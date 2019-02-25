Ратифицировано соглашение о международных договорах ЕАЭС

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения о международных договорах Евразийского экономического союза с третьими государствами, международными организациями или международными интеграционными объединениями, подписанного 14 мая 2018 года в городе Сочи».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 23 января 2019 года.

Соглашение определяет порядок заключения, прекращения и приостановления действия международных договоров ЕАЭС с третьими государствами, международными организациями или международными интеграционными объединениями.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.