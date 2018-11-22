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Об утверждении Порядка взаимодействия госорганов с исправительными учреждениями

Постановление Правительства КР от 19 ноября 2018 года № 536

Об утверждении Порядка взаимодействия госорганов с администрациями исправительных учреждений в вопросах оказания социальной помощи осужденным

В целях реализации статьи 111 Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики, статьи 11 Закона Кыргызской Республики

«О пробации», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Порядок взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с администрациями исправительных учреждений в вопросах оказания социальной помощи осужденным, согласно приложению.

2. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики, Министерству образования и науки Кыргызской Республики, Министерству внутренних дел Кыргызской Республики, Министерству труда и социального развития Кыргызской Республики, Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной службе исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики, Фонду обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики, полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям и органам местного самоуправления (по согласованию) принять меры по исполнению настоящего постановления.

3. Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, осуществлять в пределах средств министерств и административных ведомств, предусмотренных республиканским бюджетом на соответствующие годы, и источников финансирования, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2019 года.
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