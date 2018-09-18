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Общество

Избиение детей в Сокулуке. Прокуратура обжаловала постановление суда

Прокуратура Сокулукского района обжаловала постановление суда о прекращении уголовного дела о жестоком избиении девочек-близняшек отчимом. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель начальника Управления уголовного и гражданского судопроизводства Генеральной прокуратуры Эльмира Джумашова.

По ее словам, дело передали в Чуйский областной суд.

«Мать избитых девочек отказалась писать заявление, и суд прекратил дело. Однако прокуратура Сокулукского района обжаловала постановление суда», — рассказала Эльмира Джумашова.

Напомним, 26 июня в Сокулукском районе отчим жестоко избил двух малолетних падчериц. Он наказывал их за погрешности, ставя коленями на горох, а в этот раз побил железной проволокой. Мужчину задержали и водворили в СИЗО. Мать отказалась писать заявление, но это сделали социальные работники.
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