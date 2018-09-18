Видео о продаже детей в детских домах передали в прокуратуру Бишкека

Видео о якобы продаже детей в детских домах передали в прокуратуру Бишкека. Об этом 24.kg сообщил начальник Управления соцразвития столичной мэрии Нурбек Курманбеков.

По его словам, параллельно идет служебное расследование. «Прокуратура должна дать юридическую и правовую оценку действиям лиц, запечатленных на видео», — сказал Нурбек Курманбеков.

Напомним, 14 сентября на канале Youtube появилось видео, где якобы специалист социальной защиты Зергуль Жээнбаева говорит об усыновлении детей гражданами США за «вознаграждение». На видеозаписи представитель американского агентства по усыновлению по имени Галия предлагает «благодарность» специалисту соцзащиты за то, чтобы та помогала ей в усыновлении сирот иностранцами.