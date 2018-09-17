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Общество
Сюжет: Продажа детей (15)

Продажа детей из детских домов. Мэрия «похоронила» результаты проверки

В отделе по поддержке семьи и детей (ОПСД) Первомайского района Бишкека нашли нарушения в части перевода детей в детские дома. Об этом 24.kg сообщила адвокат Елена Гаврилова.

По ее словам, мэрия Бишкека, в частности начальник Управления социального развития, умалчивает о выявленных фактах. В особом мнении юрист указала, что в ОПСД к моменту проверки под видом ведения банка данных заполнили «Журнал регистрации базы данных детей». Он не соответствовал критериям законодательства и являлся лишь формальностью. Этот журнал могут предъявлять кандидатам как доказательство отсутствия детей, отвечающих критериям усыновителей.

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«50 детей направили в интернаты. То есть по мнению специалистов Управления соцразвития, возможность их устройства в семьи, исчерпана. Журнал, замаскированный под банк данных, содержал информацию только о 22 детях, некоторые из них были устроены. На каком основании остальные 28 детей, а может и больше, не внесены в журнал и Государственный банк данных, установить не получилось. При этом от Центра реабилитации детей и молодежи Алексея Петрушевского поступают сведения о том, что надо включить детей в банк данных», — указано в документе юриста.

Елена Гаврилова сообщила, что в комиссию входили и сотрудники ГКНБ. Они написали справку о выявленных нарушениях. Однако столичный муниципалитет решил промолчать и тут.

«Фактически заведующий ОПСД единолично решает, кому и какого ребенка покажут. Особое мнение вместе со справкой комиссии я приложила, документ направили в мэрию. Однако до сих пор все на своих постах. Видимо, начальник Управления соцразвития мэрии «похоронил» результаты проверки», — считает Елена Гаврилова.
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