Продажа детей в Бишкеке. Медикам предъявлено третье обвинение

Медицинским работникам, подозреваемым в продаже детей, предъявлено очередное обвинение. Об этом 24.kg сообщили в МВД.

Уточняется, что всего медики обвиняются по трем статьям Уголовного кодекса: «Незаконное производство аборта», «Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» и «Торговля людьми».

Медработники незаконно делали аборты на поздних сроках беременности.

«Ряд акушеров-гинекологов, работая в государственных и по совместительству в частных учреждениях, вступили в сговор между собой ради материального вознаграждения. Кроме того, медработники незаконно принимали роды в непредназначенных для этих целей медицинских учреждениях, после чего продавали новорожденных. На сегодня задержано четыре врача. Есть еще несколько подозреваемых лиц», — сообщили в МВД.

В Бишкеке сотрудники милиции задержали врачей, подозреваемых в продаже детей. По факту возбудили уголовное дело по статье «Торговля людьми» УК КР.