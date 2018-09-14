Вывод активов Бакиевыми. На каких условиях согласен сотрудничать Евгений Гуревич

Заместитель генерального прокурора Нурлан Дюшембиев рассказал сегодня на заседании парламентской фракции «Ата Мекен», на каких условиях Евгений Гуревич готов сотрудничать с властями Кыргызстана.

По его словам, Генеральная прокуратура изучила уголовные дела. Озвученные факты проверят. «Эти средства нужно найти, виновных привлечь к ответственности. АУБ выплатил $4,5 миллиона компании Гуревича. $30 миллионов перевели в латвийский банк. Основным условием для сотрудничества Гуревич называет то, что вся информация о нем, как и обвинения являются ложными», — рассказал Нурлан Дюшембиев.

Бывший финансовый консультант сына свергнутого президента Кыргызстана Максима Бакиева в ЦАРИИ Евгений Гуревич рассказал, что располагает доказательствами того, что семья Бакиевых вывела из страны $200-300 миллионов.