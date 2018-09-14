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Общество

Вывод активов Бакиевыми. На каких условиях согласен сотрудничать Евгений Гуревич

Заместитель генерального прокурора Нурлан Дюшембиев рассказал сегодня на заседании парламентской фракции «Ата Мекен», на каких условиях Евгений Гуревич готов сотрудничать с властями Кыргызстана.

По его словам, Генеральная прокуратура изучила уголовные дела. Озвученные факты проверят. «Эти средства нужно найти, виновных привлечь к ответственности. АУБ выплатил $4,5 миллиона компании Гуревича. $30 миллионов перевели в латвийский банк. Основным условием для сотрудничества Гуревич называет то, что вся информация о нем, как и обвинения являются ложными», — рассказал Нурлан Дюшембиев.

Бывший финансовый консультант сына свергнутого президента Кыргызстана Максима Бакиева в ЦАРИИ Евгений Гуревич рассказал, что располагает доказательствами того, что семья Бакиевых вывела из страны $200-300 миллионов.
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