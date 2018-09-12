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Общество

Ущерб государству. Независимо от должностей чиновников будут привлекать к ответу

Независимо от должностей чиновников Кыргызстана, причинивших ущерб государству, будут привлекать к ответу. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев.

По его словам, с 1 января 2019 года начнет действовать реестр преступлений и проступков. Общественность сможет в онлайн-режиме следить, как идут расследования.

«Кто бы он ни был, если нанес ущерб государству, то будет привлечен к уголовной ответственности. Все следователи и прокуроры десять раз подумают, стоит ли прикрывать преступников», — отметил Дамир Сагынбаев.

Он добавил, что больше всего Совбез интересует декларационная кампания. Проверяют декларации 833 человека.

«Время для проверки еще есть. Но обнаружились и сложности. Не все механизмы доработаны. Надо разработать новый пакет документов, чтобы эффективнее проверять доходы чиновников», — сказал Дамир Сагынбаев.
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