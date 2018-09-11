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Общество

Чемпиона Азии подозревают в попытке изнасилования. По факту возбудили дело

По факту попытки изнасилования 18-летней девушки возбуждено уголовное дело. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Бишкека.

Уточняется, что сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза.

Отметим, что 24.kg из собственных источников стало известно, что ранее девушка написала встречное заявление. Однако после вмешательства прокуратуры милиция все же возбудила дело по статье «Попытка изнасилования» УК КР.

Напомним, 3 августа с заявлением в милицию обратилась 18-летняя девушка. Она указала, что ее пытался изнасиловать чемпион Евразии по панкратиону Улан Эралиев.

От испуга девушка спрыгнула с третьего этажа, пытаясь сбежать от мужчины, в результате чего получила травму позвоночника. Сам же Улан Эралиев утверждает, что не знаком с потерпевшей и подозреваемым по делу не проходит.
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