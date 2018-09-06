Школы приступили к работе, а Министерство образования только печатает учебники

Министерство образования и науки объявило тендер на издание книг. Об этом сообщает портал государственных закупок.

Планируется издать более 70,5 тысячи учебников на кыргызском языке по 50 предметам.

Самый большой тираж методических пособий по математике — 6 тысяч экземпляров, история Кыргызстана в схемах и таблицах — 5 тысяч. Кроме того, будут выпущены на кыргызском учебники «Микро- и макроэкономика», «Дифференциальные уравнения», «Решение проблем подростков» и многие другие.

На издание учебников выделено 8,3 миллиона сомов. В стоимость входят налоги, тиражирование и доставка в районные и городские отделы образования, выплата гонораров владельцам авторских прав.