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Общество

Саммит ССТГ завершился. Какие документы подписаны

Саммит Совета сотрудничества глав тюркоязычных государств, проходящий в городе Чолпон-Ате, завершился подписанием Совместной декларации.

Кроме того подписаны следующие документы: решение о назначении генерального секретаря, заместителей генсека Совета сотрудничества тюркоязычных государств и президента Тюркской академии, решение о наделении Венгрии статусом наблюдателя в Совете сотрудничества тюркоязычных государств.

Приняты также проект Концепции об интеграции тюркоязычных государств, совместное заявление глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных стран о развитии сотрудничества в сфере молодежи и национальных видов спорта и совместное заявление глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств о проведении 90-летия Чингиза Айтматова.
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