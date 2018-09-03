Саммит ССТГ завершился. Какие документы подписаны

Саммит Совета сотрудничества глав тюркоязычных государств, проходящий в городе Чолпон-Ате, завершился подписанием Совместной декларации.

Кроме того подписаны следующие документы: решение о назначении генерального секретаря, заместителей генсека Совета сотрудничества тюркоязычных государств и президента Тюркской академии, решение о наделении Венгрии статусом наблюдателя в Совете сотрудничества тюркоязычных государств.

Приняты также проект Концепции об интеграции тюркоязычных государств, совместное заявление глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных стран о развитии сотрудничества в сфере молодежи и национальных видов спорта и совместное заявление глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств о проведении 90-летия Чингиза Айтматова.