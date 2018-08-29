Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 29 августа днем возможны кратковременные дожди. Воздух прогреется до +26 градусов. День уменьшился до 13 часов 20 минут.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.30-19.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ахунбаева, Босого, Ой-Терскен, Куйручук, Жени-Жок, Тон, Конорчок, Кок-Жар, Боогачы, Арстанбап, Кок-Жайык, Босого, Куланак), улицы Васильева, Маяковского, Щербакова, Элебесова;

9.00-18.00 — 10-й микрорайон, №№ 9-12, 16-19, 17/1;

9.00-17.00 — проспекты Чуй, № 104, Ч.Айтматова, улицы Бакаева, Гагарина, Алтымышева, Табалдиева, Джаманбаева;

9.30-18.00 — улицы Медерова, Панфилова, Гасстелло, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Камбар-Ата, Эр-Тайлак, Ак-Марал, Термечикова, Кызыл-Суу, Арча-Бешик, Садырбаева, Абдрахманова, Мин-Куш, Он-Арча, Кара-Коо, Баба-Ата), улицы Боталиева, М.Ганди, переулок Пензенский;

9.30-17.00 — улицы Айни, Чапаева, Ахунбаева.

район, ограниченный улицами Толстого, Крылова, Алыбаева, Осмонова;

улица Толстого, № 95а, 95, 97, 99, 101.

Памятные даты

Продемонстрирована первая электроплита

Фото Электроплитка будущего — мобильная индукционная плита от Electrolux

В 1883 году Томас Ахерн продемонстрировал, как можно готовить пищу с использованием свойств электрического тока. Сложно сказать, как выглядела эта плита, так как сам Ахерн забыл о своем изобретении на 9 лет.

В 1892-м в отеле Windsor в Оттаве был прием в честь дорогих гостей, и там Томас Ахерн представил свое изобретение второй раз. Канадская пресса тогда писала так: «Ужин приготовили при помощи прирученных молний».

Хотя молнии и пугали, но еда, приготовленная с их помощью, участникам приема понравилась.

И тут бы заговорить о новом мировом открытии, но о нем опять благополучно забыли. Да и сам Ахерн не развивал свое изобретение и тем более не поставил его в производство.

За него это сделал в 1908 году немец Эмиль Ратенау, который сразу же запустил электроплиты в массовое производство.

Запатентован мотоцикл

Фото Стивена Ханафина. Мотоцикл Даймлера с двигателем внутреннего сгорания 1885 года

В 1885 году немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл.

Готлиб Даймлер с 1872-го занимался созданием двигателя внутреннего сгорания. Десять лет спустя с Вильгельмом Майбахом основал фирму, которая к 1885 году довела двигатель до готового образца.

Оставалось лишь найти подходящую машину для его установки. И Готлиб не нашел ничего лучшего, чем велосипед. Вот это чудо с двигателем внутреннего сгорания он и запатентовал под ужасающим названием «Повозка для верховой езды с керосиновым двигателем».

Фото из Интернета. Harley-Davidson Sportster 1200

Но патент мог бы так и остаться на бумаге, если бы в дело не включился сын изобретателя Адольф Даймлер, который собрал первый экземпляр прадедушки мотоцикла. На поездку отважился Майбах. Его долго не было. После возвращения Вильгельм воскликнул: «Это не машина, это костедробилка. Я вас поздравляю!»

У кого намечается той Георгий Галкин Родился 29 августа 1945 года в селе Беловодском. Председатель Союза радиолюбителей Кыргызстана, неоднократный чемпион Азии по радиоспорту. Акылбек Ибраев Родился 29 августа 1968 года в селе Кок-Джар Нарынской области. Заместитель командующего Национальной гвардией. Сергей Качурин Родился 29 августа 1973 года. Фехтовальщик.

Куда сходить

в Оlolo art Studio состоится арт-среда «Женщины в истории искусства».

Куда еще стоит отправиться сегодня и на неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

Кубок президента Кыргызстана по кок-бору;

международные соревнования на Кубок президента Кыргызстана по плаванию.

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ПЦ «Кабар», 10.00 — пресс-конференция «МУК о реализации программы «Двойной диплом» с ведущими университетами Европы»;

11.00 — пресс-конференция «Современное состояние и перспективы двустороннего сотрудничества Узбекистана и Кыргызстана»;

Ботанический сад, 10.00 — пресс-завтрак, посвященный восстановлению сада и реконструкции его в Азиатский горный сад.

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