У людей нашли новый орган

Ученые Института медицинских исследований Гарвана (Австралия) обнаружили у мышей и людей ранее неизвестный микроорган, который участвует в работе иммунной системы человека. Об этом сообщило издание Science Alert.

Как пишет Newsweek, микроорганы представляют собой тонкие плоские структуры, находящиеся в верхней части лимфатических узлов. Они были первоначально найдены у мышей и названы субкапсулярными пролиферативными центрами. Эти структуры формируются временно, а их небольшие размеры делают их незаметными, что объясняет, почему ученые не заметили их раньше.

В лимфатических узлах находятся и созревают иммунные клетки — лимфоциты. Лимфа приносит в узлы антигены — чужеродные для организма вещества, благодаря чему начинается активация иммунного ответа.

Ученые полагают, что пролиферативные центры играют роль «точек сбора» лимфоцитов, что делает их эффективными в борьбе против патогенных организмов, клеток и вирусов.