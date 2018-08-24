00:50
USD 68.83
EUR 79.59
RUB 1.00
Общество

У людей нашли новый орган

Ученые Института медицинских исследований Гарвана (Австралия) обнаружили у мышей и людей ранее неизвестный микроорган, который участвует в работе иммунной системы человека. Об этом сообщило издание Science Alert.

Как пишет Newsweek, микроорганы представляют собой тонкие плоские структуры, находящиеся в верхней части лимфатических узлов. Они были первоначально найдены у мышей и названы субкапсулярными пролиферативными центрами. Эти структуры формируются временно, а их небольшие размеры делают их незаметными, что объясняет, почему ученые не заметили их раньше.

В лимфатических узлах находятся и созревают иммунные клетки — лимфоциты. Лимфа приносит в узлы антигены — чужеродные для организма вещества, благодаря чему начинается активация иммунного ответа. 

Ученые полагают, что пролиферативные центры играют роль «точек сбора» лимфоцитов, что делает их эффективными в борьбе против патогенных организмов, клеток и вирусов.
Ссылка:
просмотров: 420
Версия для печати
Материалы по теме
Как он это делает? Необычные скульптуры Тео Янсена
Ученые выяснили, какая суточная норма углеводов способствует долголетию
Ученые создали самый крепкий сплав, известный человечеству
Об утверждении актов использования вспомогательных репродуктивных технологий
В США открыли новый вид динозавров
Медики рассказали, какой фрукт полезен для здоровья глаз
В Кыргызстане появилась угроза распространения птичьего гриппа
Особенности лета. В Кыргызстане отмечен рост больных с кишечной инфекцией
Зоологи запечатлели реакцию диких зверей на свое отражение в зеркале
Мужчины не любят галстуки и правильно делают. Ученые о негативе от аксессуара
Популярные новости
Экс-глава ФУГИ заявляет, что Сапар Исаков мешал борьбе с&nbsp;коррупцией Экс-глава ФУГИ заявляет, что Сапар Исаков мешал борьбе с коррупцией
Оптимизация в&nbsp;Минздраве. Что станет с&nbsp;поликлиниками Бишкека? Оптимизация в Минздраве. Что станет с поликлиниками Бишкека?
Штормовое предупреждение МЧС: Понижение температуры, дожди, в&nbsp;горах снег Штормовое предупреждение МЧС: Понижение температуры, дожди, в горах снег
20&nbsp;августа: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 20 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Бизнес
Подготовка к&nbsp;ВИК. Сотрудники аэропорта &laquo;Манас&raquo; вышли на&nbsp;субботник Подготовка к ВИК. Сотрудники аэропорта «Манас» вышли на субботник
БТА Банк начал прием платежей в&nbsp;УГНС и&nbsp;Социальный фонд&nbsp;КР в&nbsp;онлайн-режиме БТА Банк начал прием платежей в УГНС и Социальный фонд КР в онлайн-режиме
Прибыльные депозиты мудараба от&nbsp;Исламского финансового центра &laquo;Бакай Банка&raquo; Прибыльные депозиты мудараба от Исламского финансового центра «Бакай Банка»
Смотрите Азиатские игры-2018 вместе с&nbsp;MegaCom Смотрите Азиатские игры-2018 вместе с MegaCom