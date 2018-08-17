17:53
USD 69.50
EUR 79.10
RUB 1.04
Общество

Вкладыши о гражданстве несовершеннолетних хотят отменить с 1 января 2019 года

Министерство юстиции вновь вынесло на общественное обсуждение отмену вкладышей о гражданстве несовершеннолетних. В 2018 году чиновники уже предлагали их отменить.

Документами, дающими право на выезд и въезд в Кыргызстан и удостоверяющими личность, предлагали оставить общегражданский, дипломатический, служебный паспорта и свидетельство на возвращение.

Государственая регистрационная служба готова сократить сроки изготовления общегражданских паспортов для детей, не достигших 16-летнего возраста, с 18 до девяти рабочих дней без взимания дополнительных платежей.

Дети, которые ранее получили вкладыш, могут беспрепятственно пересекать государственную границу до окончания срока действия документа.
Ссылка:
просмотров: 129
Версия для печати
Материалы по теме
ГРС намерена с 2019 года выдавать детям паспорта вместо справок
Подписаны указы о приеме в гражданство Кыргызстана и выходе из него
Генпрокуратура Казахстана ответила. Речь об этапировании уулу Дамирбека не идет
Двойное гражданство. Стоит ли наказывать за него?
За сокрытие двойного гражданства ЦИК предлагает ввести уголовное наказание
Двойное гражданство. Кто из политиков Кыргызстана попался на этом
МИД подтвердил наличие гражданства Казахстана у арестованного депутата
У арестованного в Алматы депутата Асылбек уулу Дамирбека гражданство Казахстана
В ГРС заявления от политбеженцев о лишении их гражданства КР не поступали
Подписаны указы о приеме в гражданство Кыргызстана и выходе из него
Популярные новости
Скончалась Салтанат Саматова Скончалась Салтанат Саматова
Взрыв в&nbsp;Бишкеке. Что известно о&nbsp;бизнесмене и&nbsp;бывшем чекисте Александре Гайдукове Взрыв в Бишкеке. Что известно о бизнесмене и бывшем чекисте Александре Гайдукове
Как заподозрить недолив топлива и&nbsp;что делать? Как заподозрить недолив топлива и что делать?
В&nbsp;Кыргызстане штормовое предупреждение: ливни и&nbsp;грозы В Кыргызстане штормовое предупреждение: ливни и грозы
Бизнес
Новый магазин O!Store в&nbsp;самом центре Бишкека. Спешите на&nbsp;СКИДКИ! Новый магазин O!Store в самом центре Бишкека. Спешите на СКИДКИ!
III Всемирные игры кочевников пройдут при поддержке MegaCom III Всемирные игры кочевников пройдут при поддержке MegaCom
Коллектив ОАО &laquo;МАМ&raquo; выражает соболезнования семье Жумакадыра Акенеева Коллектив ОАО «МАМ» выражает соболезнования семье Жумакадыра Акенеева
Как посетить офис мобильного оператора, не&nbsp;вставая с&nbsp;места? Как посетить офис мобильного оператора, не вставая с места?