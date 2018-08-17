Вкладыши о гражданстве несовершеннолетних хотят отменить с 1 января 2019 года

Министерство юстиции вновь вынесло на общественное обсуждение отмену вкладышей о гражданстве несовершеннолетних. В 2018 году чиновники уже предлагали их отменить.

Документами, дающими право на выезд и въезд в Кыргызстан и удостоверяющими личность, предлагали оставить общегражданский, дипломатический, служебный паспорта и свидетельство на возвращение.

Государственая регистрационная служба готова сократить сроки изготовления общегражданских паспортов для детей, не достигших 16-летнего возраста, с 18 до девяти рабочих дней без взимания дополнительных платежей.

Дети, которые ранее получили вкладыш, могут беспрепятственно пересекать государственную границу до окончания срока действия документа.