Иностранцев призывают не верить обещаниям посредников при получении гражданства

Департамент регистрации населения призывает иностранных граждан не поддаваться на разного рода обещания на платных консультациях многочисленных посредников по подготовке справок, ускорению оформления документов при получении гражданства. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития.

Ведомство рекомендует самостоятельно подавать документы на гражданство в паспортные столы.

Лица, оказывающие консультационные услуги, не влияют на получение гражданства. На сайте МЦР есть определенный перечень документов для подачи заявления на гражданство.

Все оформляют сотрудники ДРН при предъявлении необходимых документов. Далее они проходят соответствующие этапы рассмотрения согласно требованиям законодательства.

В случае выявления мошенничества или посреднических схем все материалы передают в правоохранительные органы для дачи юридической оценки.