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Общество

Стимулировать изобретательство и творчество хотят в Кыргызстане

В Кыргызстане хотят стимулировать изобретательскую и творческую деятельности. Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при правительстве КР выносит на общественное обсуждение проект положения.

«Зачастую талантливые изобретатели и авторы ограничены в финансовых средствах, не имеют ресурсов для реализации своих творческих трудов. В этих условиях предлагаемая система стимулирования изобретений и творческих предложений будет способствовать в меру финансовых и организационных возможностей приближению к этим стратегическим целям», — отмечается в документе.

В ведомстве, сравнив результаты изобретательской и творческой деятельности с 2013 года по 2017 год, отмечают отсутствие динамики роста. Хотя на международном уровне прослеживается активизация.

За этот период, говорится в документе, было выдано 497 патентов на изобретения, 80 - на полезные модели, 125 - на промышленные образцы, 8 - на селекционные достижения, 10 свидетельств на традиционные знания, зарегистрировано 1 тысяча 182 объекта авторского права.

Предполагается, что осуществляться стимулирование будет как за счет средств республиканского бюджета, так и иных источников, не запрещенных законодательством страны. Финансовая помощь будет предоставляться безвозмездно.

Авторам или владельцам патентов объектов промышленной собственности, селекционных достижений и традиционных знаний, в том числе зарубежом, предлагается предоставлять до 200 тысяч сомов на одного заявителя, а авторам и деятелям культуры и искусства — до 100 тысяч сомов.
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