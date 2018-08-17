Остановку возле парка «Ала-Арча» отремонтирует Министерство транспорта и дорог

Остановку возле природного парка «Ала-Арча» отремонтирует Министерство транспорта и дорог. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что остановка находится на балансе Минтранса. Руководство природного парка уже второй год обращается к чиновникам, чтобы те выделили деньги на ремонт, но безрезультатно.

В Министерстве транспорта и дорог заверили, что в настоящее время идут плановые дорожные работы на этом участке. Крышу остановки обещали перекрыть до осени.

Ранее читатель пожаловался, что сломанную остановку некому отремонтировать.