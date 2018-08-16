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Общество

В Кыргызстане пройдет флешмоб «Читаем Айтматова вместе»

В рамках объявленного Международной организацией ТЮРКСОЙ 2018 года Годом Чингиза Айтматова Посольство Российской Федерации в Кыргызстане проведет с 20 августа по 20 октября флешмоб.

Кыргызстанцам, российским соотечественникам и всем заинтересованным лицам предлагают прочитать на русском или кыргызском языках яркие отрывки из произведений Чингиза Айтматова, записать их на мобильное устройство и отправить на e-mail ajtmatov2018@yandex.ru видеоролик продолжительностью до 30 секунд.

Итоги конкурса подведут в декабре. Победители будут награждены призами. Смонтированный из присланных участниками эпизодов фильм дополнит торжественные мероприятия в честь юбилея писателя.
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