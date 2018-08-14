В Оше эксклав Барак могут передать Узбекистану в обмен на такой же участок

Эксклав Барак, расположенный в пяти километрах от кыргызско-узбекской границы в Ошской области, могут передать Узбекистану в обмен на равнозначный участок узбекской территории, который отойдет Кыргызстану. Об этом 24.kg сообщил заместитель полномочного представителя правительства в области Байыш Юсупов.

По его словам, сейчас по этому поводу идут лишь переговоры, вопрос однозначно не решен.

«Жители эксклава хотят присоединиться к своему государству. Мы проводим работу над этим вопросом. Решение будет принято, если обе стороны придут к консенсусу, а затем последует ратификация в парламенте. Комиссия работает, изучает мнение населения, представители обеих сторон встречаются. Однако это долгий процесс», — сказал Байыш Юсупов.

Напомним, эксклав Барак относится к Кара-Суйскому району Ошской области и находится в пяти километрах от границы Кыргызстана на территории Узбекистана. Жители эксклава испытывают большие трудности при пересечении государственной границы.