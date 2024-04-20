Кыргызстан завершил переселение жителей эксклава Барак

Власти Кыргызстана завершили переселение жителей эксклава Барак, находившегося на территории Узбекистана. Об этом сообщил телеканал «ЭлТР».

По словам переселенцев, в Бараке демонтированы все дома и социальные объекты, их перевезли в Кыргызстан. Всего переехали 98 семей, временно рассредоточившись по разным районам Ошской области. Кто-то поселился у родственников, кто-то — в съемном жилье.

Отмечается, что власти Кыргызстана намерены поселить все 98 семей на одной территории — на земле в 208 гектаров, которую предоставил Узбекистан в обмен на Барак. План строительства уже разработан, дома намечено сдать к 31 августа — ко Дню независимости Кыргызстана.