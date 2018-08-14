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Общество

Жириновский намерен зарегистрировать новое название ЛДПР

Известный российский политик Владимир Жириновский заявил о намерении зарегистрировать новое название партии, а именно — Легендарная державная партия России, сообщает РИА «Новости». 

«У нас ЛДПР зарегистрировано как отдельное название, четыре буквы: Л, Д, П, Р. Либерально-демократическая партия — это первое название. Сейчас мы даем еще одну регистрацию третьего названия партии — Легендарная державная партия России, чтобы сохранить аббревиатуру. Во всех трех случаях — ЛДПР, а расшифровка разная», — сказал Жириновский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Политик подчеркнул, что его партия «действительно легендарная» и «державная».
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