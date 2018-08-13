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Общество

В польском городе все полицейские ушли на больничный — переутомились

Все полицейские Камень-Поморского (Польша) отправились на больничный в связи с переутомлением на работе. Об этом сообщает портал Onet со ссылкой на данные полицейского профсоюза.

Аналогичная ситуация сложилась также в городе Щецине, где на полицейском участке Щецин-Дабе весь состав полицейских ушел на больничный, а на участке Щецин-Небучево — 70 процентов. Отмечается, что это не форма забастовки, а результат недостаточной комплектации участков, из-за чего полицейские работают сверх нормы.

Уточняется, что проблема обострилась в летний период, когда полицейские обычно уходят в плановый отпуск, сообщает rambler.ru.
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