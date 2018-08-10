Взрыв в Бишкеке. Что известно о бизнесмене и бывшем чекисте Александре Гайдукове

Сегодня в центре Бишкека прогремел взрыв. Второй раз за два года покушались, по предварительной версии, на российского бизнесмена Александра Гайдукова. 24.kg собрало данные из открытых источников о предпринимателе и бывшем чекисте.

Коренной петербуржец и офицер КГБ

Известно, что Александр Леонидович Гайдуков родился в 1961 году в Санкт-Петербурге. Окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения. Работал в научно-производственном объединении «Азимут».

Затем его направили на Высшие курсы КГБ СССР в Минск. Потом он находился на оперативной работе в Управлении КГБ по Ленинграду и Ленинградской области.

Уволился в запас в звании капитана в 1991 году. Прошел курс повышения квалификации в Стокгольмской школе экономики (Швеция). Член Международного общества профессионалов разведки в сфере конкуренции (SCIP, США) и президент Санкт-Петербургской региональной ассоциации профессионалов безопасности бизнеса и деловой разведки.

Первое покушение

Первое покушение на Александра Гайдукова произошло в апреле 2016 года. Ранним утром на пересечении улицы Исанова и проспекта Чуй прогремели два выстрела. Неизвестный дважды выстрелил в сидевшего в машине Александра Гайдукова из обреза. Затем выбросил оружие в арык и скрылся.

Александр Гайдуков тогда не пострадал. Он вовремя среагировал и получил незначительные повреждения руки. Госпитализация не понадобилась — бригада медиков скорой помощи, расположенной по соседству, обработала рану на месте.

Бизнес в России

С 1991 года — заместитель директора ООО «АВЕ», директор АОЗТ «НАТАЛ-Сервис плюс», директор ООО «НС информ».

С 2000-го — генеральный директор и учредитель ООО «НС Информ Консалтинг». Интересно, что в 2016-м убытки компании составили 1,3 миллиона рублей.

По данным из открытых источников, Александр Гайдуков является учредителем пяти компаний в Санкт-Петербурге: охранной организации «Реликон», научно-производственного центра «Инновационная техника и технологии», ОсОО «Центр взыскания долгов», конструкторского бюро «Мобильные системы». По данным портала «За честный бизнес», три последние фирмы ликвидированы.

Бизнес в Кыргызстане

В Кыргызстане Александра Гайдукова стали замечать с 1998 года. На сегодня, согласно базе данных Министерства юстиции, имя Александра Гайдукова связано с тремя субъектами бизнеса — ОсОО «НС Информ Консалтинг», ОсОО «BISHKEK-EXPO» («Бишкек-Экспо») и ЗАО «Кей суппро».

В «НС Информ Консалтинг» Александр Гайдуков является учредителем и руководителем. Компания занимается консультациями по вопросам коммерческой деятельности и управления. «НС Информ Консалтинг» прошла регистрацию в августе 2017-го. Налогов за год работы заплатила 21 тысячу 965 сомов.

В «Кей суппро» Александр Гайдуков выступает только учредителем. Руководителем компании значится бывший глава Госкомитета по делам обороны Марат Кенжисариев. Фирму зарегистрировали в октябре 2017 года. Она занимается оптовой неспециализированной торговлей. Меньше чем за год работы заплатила 228 тысяч 617 сомов налогов.

Интересно, что и «НС Информ Консалтинг», и ЗАО «Кей суппро» расположены по одному адресу: Бишкек, улица Исанова, 98а. Именно там, где и прогремел сегодня взрыв.

В компании BISHKEK-EXPO три учредителя — Александр Гайдуков, Тамара Сосновская и Елена Хромова. Компания прошла перерегистрацию в мае 2015 года.

Руководителем BISHKEK-EXPO значится Эдиль Мырзалиев. Компания производит пищевые продукты, в частности, масло из грецкого ореха. С 2013-го заплатила налогов на 1 миллион 676,6 тысячи сомов.