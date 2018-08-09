Бишкекский горсуд оставил Сапара Исакова под стражей в СИЗО ГКНБ

В Бишкекском городском суде рассмотрели жалобу адвокатов бывшего премьер-министра Сапара Исакова на продление срока ареста. Они просили не удовлетворять ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей.

Прокурор заявил, что ходатайство следователя ГКНБ законное и обоснованное.

Выйдя из совещательной комнаты, судьи зачитали определение, по которому Сапар Исаков останется под стражей в СИЗО ГКНБ до 5 октября.

По аварии и модернизации ТЭЦ Бишкека возбудили четыре уголовных дела и арестовали семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли, в том числе экс-главу Энергохолдинга Айбека Калиева, бывшего генерального директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова.

Кроме того, под стражей находятся бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков, экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов. Всем им предъявлены обвинения в коррупции.