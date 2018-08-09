Сапар Исаков: Я отменил поездку в Москву, чтобы не вызвать подозрений о побеге

Бишкекский городской суд рассматривает продление срока содержания под стражей бывшего премьер-министра Сапара Исакова.

Выступая перед судом, Сапар Исаков заявил, что он последовательный и обязательный человек.

«Для меня честь превыше всего. По требованию следствия я приходил на допросы на 10-15 минут раньше и в четко установленное время. По требованию следователя незамедлительно сдал все документы — ID-карту, общегражданский и дипломатический паспорта. Следователь разрешил мне поехать в Москву на важное мероприятие, но, взвесив все, я решил не уезжать, чтобы не вызвать подозрения, что убегаю от следствия. Это больше политический процесс», — заявил Сапар Исаков.

Фото 24.kg. Сапар Исаков в Бишкекском городском суде

По аварии и модернизации ТЭЦ Бишкека возбудили четыре уголовных дела и арестовали семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли, в том числе экс-главу Энергохолдинга Айбека Калиева , бывшего генерального директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова

Кроме того, под стражей находятся бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков, экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов. Всем им предъявлены обвинения в коррупции.