19:31
USD 68.15
EUR 78.97
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Дело энергетиков (169)

Сапар Исаков: Я отменил поездку в Москву, чтобы не вызвать подозрений о побеге

Фото 24.kg. Сапар Исаков в Бишкекском городском суде

Бишкекский городской суд рассматривает продление срока содержания под стражей бывшего премьер-министра Сапара Исакова.

Выступая перед судом, Сапар Исаков заявил, что он последовательный и обязательный человек.

«Для меня честь превыше всего. По требованию следствия я приходил на допросы на 10-15 минут раньше и в четко установленное время. По требованию следователя незамедлительно сдал все документы — ID-карту, общегражданский и дипломатический паспорта. Следователь разрешил мне поехать в Москву на важное мероприятие, но, взвесив все, я решил не уезжать, чтобы не вызвать подозрения, что убегаю от следствия. Это больше политический процесс», — заявил Сапар Исаков.

24.kg
Фото 24.kg. Сапар Исаков в Бишкекском городском суде
По аварии и модернизации ТЭЦ Бишкека возбудили четыре уголовных дела и арестовали семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли, в том числе экс-главу Энергохолдинга Айбека Калиева, бывшего генерального директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова.

Кроме того, под стражей находятся бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков, экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов. Всем им предъявлены обвинения в коррупции.
Ссылка:
просмотров: 4964
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекский горсуд оставил Сапара Исакова под стражей в СИЗО ГКНБ
Нурбек Токтакунов: Сапар Исаков готов помогать следствию
Фигурантам по делу ТЭЦ Бишкека продлили содержание под стражей
Жанторо Сатыбалдиеву просят продлить меру пресечения
За два месяца никаких следственных мероприятий с Сапаром Исаковым. Почему?
Сапару Исакову продлили меру пресечения до 5 октября
Экс-главе Минэнерго Осмонбеку Артыкбаеву продлили срок ареста до 10 октября
Сапару Исакову хотят продлить срок содержания в СИЗО ГКНБ
Чем владеет семья Жанторо Сатыбалдиева. Список арестованного имущества
Поздравить Сапара Исакова с днем рождения предлагают в Кыргызстане
Популярные новости
Хотела снять лося. В&nbsp;Канаде на&nbsp;видео попало жуткое &laquo;человекоподобное существо&raquo; Хотела снять лося. В Канаде на видео попало жуткое «человекоподобное существо»
Мумию в&nbsp;золотых сапогах нашли археологи в&nbsp;Казахстане Мумию в золотых сапогах нашли археологи в Казахстане
В&nbsp;Генпрокуратуре чистка. Кого из&nbsp;прокуроров уволили по&nbsp;итогам коллегии? В Генпрокуратуре чистка. Кого из прокуроров уволили по итогам коллегии?
В&nbsp;Казахстане все мечети, находящиеся в&nbsp;радиусе 300 метров от&nbsp;школ, будут снесены В Казахстане все мечети, находящиеся в радиусе 300 метров от школ, будут снесены
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; выдал 451&nbsp;000 сомов финалисту проекта &laquo;Я&nbsp;инвестирую в&nbsp;Кыргызстан&raquo; «Бакай Банк» выдал 451 000 сомов финалисту проекта «Я инвестирую в Кыргызстан»
Выиграйте два билета на&nbsp;церемонию открытия Всемирных игр кочевников-2018 Выиграйте два билета на церемонию открытия Всемирных игр кочевников-2018
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; встретили участников IX&nbsp;Всемирных детских игр победителей В аэропорту «Манас» встретили участников IX Всемирных детских игр победителей
Мобильный оператор&nbsp;О! меняет минуты на&nbsp;гигабайты по&nbsp;выгодному курсу Мобильный оператор О! меняет минуты на гигабайты по выгодному курсу