Сапар Исаков: Я отменил поездку в Москву, чтобы не вызвать подозрений о побеге

Бишкекский городской суд рассматривает продление срока содержания под стражей бывшего премьер-министра Сапара Исакова.
Выступая перед судом, Сапар Исаков заявил, что он последовательный и обязательный человек.
«Для меня честь превыше всего. По требованию следствия я приходил на допросы на 10-15 минут раньше и в четко установленное время. По требованию следователя незамедлительно сдал все документы — ID-карту, общегражданский и дипломатический паспорта. Следователь разрешил мне поехать в Москву на важное мероприятие, но, взвесив все, я решил не уезжать, чтобы не вызвать подозрения, что убегаю от следствия. Это больше политический процесс», — заявил Сапар Исаков.
Айбека Калиева, бывшего генерального директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова.
Кроме того, под стражей находятся бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков, экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов. Всем им предъявлены обвинения в коррупции.